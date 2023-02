«Homemaker», Jill Barber

Le constat : la chanteuse jazzy menant carrière, l’amoureuse souhaitant la réussite de son mariage, la mère accueillant ses deux enfants dans le bonheur de tous les instants, eh bien, c’est trop. Une Jill Barber épuisée a bien dû l’admettre : cumuler, cumuler, ça finit par peser comme un plafond bas de cumulus. Au point où la seule issue a été d’écrire des chansons pour en parler. Ventiler, ironiser, souffrir, offrir toute la palette des états : exister encore en tant qu’artiste canadienne plus qu’appréciée. Le moule jazz aurait craqué : un retour à la manière folk des débuts convenait tout naturellement, plus directe. Jill Barber ne chante pas moins doucement, mais dans Beautiful Life, elle marche dans les Cheerios. Qu’est-ce qu’être Homemaker en 2023 tout en continuant d’être la Woman of My Own Dreams ? « All you wanna do is run / cry / hide », chante la « femme au foyer » qui refuse une vie résumée à un seul but : « make it through the day ». Jill a coréalisé l’album : une tâche de plus, mais essentielle. S’appartenir, tout est là.

Homemaker ★★★★ Folk Jill Barber, Outside Music