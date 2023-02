«Segue to Infinity», Laraaji

Lors de la dernière cérémonie des Grammy, la catégorie du meilleur album new age fut rebaptisée Meilleur album new age ou ambient, ce qui souligne la familiarité entre les deux genres que le compositeur américain Laraaji a parfaitement incarnée dès les années 1970. Le coffret Segue to Infinity collige les premiers enregistrements du musicien, réalisés avant qu’il ne soit découvert par Brian Eno, lequel l’invita à créer le troisième chapitre (Day of Radiance) de sa série Ambient. On y retrouve notamment son tout premier album, Celestial Vibration, paru en 1978 sous son nom au civil, Edward Larry Gordon, mais surtout l’essence de sa démarche musicale très mystique et doucement rythmée par les notes de ses instruments de prédilection, la cithare (électrifiée, traitée à l’aide de pédales d’effets), le dulcimer et le lamellophone mbira — ou Kalimba, titre de trois des huit longues pièces de l’album, d’une durée de trois heures. Musique ou atmosphère, on écoute Segue to Infinity pour décrocher — ou méditer, si c’est votre truc. Des caresses pour les tympans.

Segue to Infinity ★★★ 1/2 New age Laraaji, Numero Group