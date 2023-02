«Sacroprofano», Tim Mead

Jonathan Cohen, de retour aux Violons du Roy cette fin de semaine pour présenter Alcina de Händel en version concert, est ici le chef du premier récital du contreténor anglais de 41 ans Tim Mead. La richesse du vivier vocal en la matière demande désormais à étalonner les timbres à l’intérieur de cette catégorie. Face à Philippe Jaroussky, à la voix très claire, ou à Andreas Scholl, dont l’interprétation du Nisi Dominus de Vivaldi (Decca) fait référence, Mead est un contreténor plus « automnal », au timbre plus mordoré et plus rond qu’un Scholl, davantage claironnant. Cohen en joue pour mettre en avant un son orchestral très lumineux. L’entente des deux musiciens est donc idéale, et le « Cum dederit dilectis suis » est un moment de grâce. Le programme juxtapose au Nisi Dominus le Salve Regina RV 618 et deux cantates profanes, dont la fameuse « Cessate, omai cessate ». Le manque de cuivre du timbre ne fait pas de Tim Mead le plus convaincant des protagonistes vindicatifs, mais le travail d’Arcangelo est superlatif.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Sacroprofano ★★★★ Classique Tim Mead (contreténor), Arcangelo, Jonathan Cohen, Alpha 914