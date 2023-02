«Raven», Kelela

Presque six ans après son impressionnant premier album Take Me Apart, l’autrice-compositrice-interprète Kelela réapparaît enfin avec le soufflant Raven, oeuvre d’introspection, de laquelle elle émerge plus mûre et plus sûre de sa place sur la scène électronique en tant que musicienne noire et lesbienne. S’il garde intacte la remarquable sensibilité de l’interprète, Raven la campe cette fois dans une ambiance musicale très différente : après l’album électro-house champ gauche, Kelela se tourne vers l’underground londonien, s’appropriant les codes du drum and bass et du garage, qu’elle accroche à ses racines R&B. Ça en fait un album étonnamment plus facile d’accès, avec ses chansons qui coulent de source et qui s’enchaînent entre elles en variant les rythmiques. L’hymne planant Washed Away se fond dans le son jungle de Happy Ending, laquelle mène au soul synthétique Let It Go, puis à la douceur quasi dancehall d’On the Run, un joyau coécrit avec Kaytranada. À vous de découvrir la suite de cet album dont on se souviendra au moment des bilans de fin d’année 2023.

Raven ★★★★ R&B Kelela, Warp