«Solastalgie», Jérôme Dupras, Jérôme Dupuis-Cloutier, Guillaume Saint-Laurent

Mes impressions : tristesse et beauté, colère sourde, souffle d’espoir. Suis-je inspiré par les huit pièces elles-mêmes, instrumentation, mélodies, arrangements ? Ou est-ce la mission de l’album, ce projet Solastalgiefomenté par les militants-artistes Jérôme Dupras, Jérôme Dupuis-Cloutier et Guillaume Saint-Laurent, qui fait tout sonner comme un appel de détresse ? Ou tout à la fois ? Disons que les deux chemins mènent à la même place : lieu de rencontre et de recueillement, agora et tremplin, espace d’écoute. Chacun ses références. J’entends des échos de Herb Alpert dans Montmorency, des envolées de piano à la Claude Léveillée dans Carmantine, quelque chose de l’indicatif de la série télé Amicalement vôtre dans Le glacier de l’apocalypse, voire l’évocation du chant des baleines dans Humpback. Et vous ? Seule certitude, c’est la bande sonore des courts métrages du studio Champagne club sandwich, animés par Vincent Hurtubise-Martin. Mais encore ? Un monde vivant. Pour combien de temps ?

Solastalgie ★★★★ Instrumental Jérôme Dupras, Jérôme Dupuis-Cloutier, Guillaume Saint-Laurent, La Tribu