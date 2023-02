«Volume 2», Zoo Baby

Il le voulait plus « dansant » et« sensuel », ce nouvel album, l’homme-orchestre derrière le nom de scène de Zoo Baby, et c’est assez réussi, en tout cas sur le premier tiers de l’album, d’All Night Long à Angela, qui nous rappelle étrangement une ballade des B.B. On réécoute en boucle ces chansons et elles s’incrustent. Xavier Dufour-Thériault habille avec élégance ses pièces de suaves violons soul-disco et de choeurs (merci Anna Frances Meyer, des Deuxluxes). Mais sous ces bons refrains, la voix ambrée et la guitare du groupe Gazoline dissimulent mal sa mélancolie, voire son humeur taciturne, comme pouvait l’exprimer Stefie Shock, dont Zoo Baby est un peu l’héritier groove-pop. La plume spirituelle du musicien donne du poids à la proposition, avec quelques rafraîchissantes pointes d’autodérision, par exemple sur Le coup du fantôme, l’une des meilleures de cet album joliment réalisé, comme le premier, par Julien Mineau (Malajube). De la chanson pop de qualité qui mériterait l’attention des radios commerciales, s’il est encore permis de rêver.

Volume 2 ★★★ 1/2 Pop Zoo Baby, Duprince