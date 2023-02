«٣ (Trois)», Acid Arab

Le collectif de musique électronique franco-algérien Acid Arab électrise. Son dernier album,٣ (Trois), a été pensé pour faire danser frénétiquement les foules — en boîte ou chez soi — et, très certainement, pour panser les multiples restrictions de l’histoire récente. Un véritable exutoire, somme toute, où s’amalgament une techno divine et des sonorités chaoui, raï et staifi. À noter que le disque doit aussi son éclectisme à de nombreuses collaborations avec des artistes du Moyen-Orient, dont sont issus la majorité des morceaux. Après les introductifs Leila (avec Sofiane Saidi) et Döne Döne (avec Cem Yildiz), ٣ (Trois) décolle franchement grâce à Ya Mahla (avec Wael Alkak), qui fait monter la pression et le plaisir pendant près de sept minutes. Puis il y a Halim Guelil (avec Cheb Halim) et ses synthés dreamy magnifiés par une ligne de basse étourdissante, l’envoûtant Habaytak (avec Ghizlane Melih) et, enfin, le transcendant Rachid Trip(avec Rachid Taha) — un génial hommage au défunt chanteur dont on ne revient pas indemne.

٣ (Trois) ★★★★ 1/2 Électronique Acid Arab, Crammed Discs