Aspects géométriques de la conscience sociale

Jordan de Souza dirigeait l’OSM mercredi soir et Andrew Wan créait un concerto de Tim Brady. Était-ce vraiment si important pour qu’on en occulte totalement ce qui s’était passé ce jour ? Expérience sidérante pour ceux qui pensaient que les institutions musicales avaient pris conscience qu’elles étaient une émanation et un reflet de la société.

Il n’y avait pas besoin de faire la route de Laval Ste-Rose vers la Place des arts, mercredi soir, pour savoir que le 8 février 2023 n’était pas un jour ordinaire, mais un jour de deuil, de traumatisme profond pour la grande région métropolitaine, la province, le pays tout entier.

Le drame hantait tous les esprits, sauf ceux de l’OSM apparemment. Nous n’avions pas imaginé être accueillis mercredi soir par un « enjoy the concert — bon concert » en voix off suivi de l’entrée du chef et des « taa-taa-taa », les trois premières notes du programme régulier, plutôt que par une annonce disant que par solidarité et recueillement nous allions entendre l’Adagio de Barber ou l’Air de la 3e Suite de Bach en hommage aux petites victimes.

L’orchestre dans la société

Ce qui est plus qu’un faux pas mérite une mise en perspective. Depuis le meurtre de George Floyd, le 25 mai 2020 à Minneapolis, soit dans un autre pays et à 2000 kilomètres d’ici, s’est déclenchée dans les institutions culturelles, et notamment musicales, une urgence panique à faire preuve d’une conscience sociale. Il s’agit de démontrer à quel point les organismes prennent le pouls de la société qu’ils reflètent. En quête d’équité et de diversité, ils redoublent soudain de zèle pour engager des femmes et programmer des compositeurs noirs.

À Montréal, par exemple, la priorité de l’OSM lors de l’une des réouvertures après confinement n’avait pas été de donner au public quelque « tube » du répertoire, mais de jouer du William Grant Still, compositeur afro-américain qui jusqu’ici n’intéressait que les historiens.

Dans la métropole, on en rajoute une louche, puisque le Conseil des arts de la ville a instauré un « coefficient d’équité » qui permet de jauger de quelle manière les organismes s’alignent par rapport à diverses priorités dont la « Stratégie de réconciliation 2020-2025 ».

Bref, la conscience sociale et culturelle devient dûment calibrée et formatée. Mais quand elle n’est pas au programme, quand elle doit être un réflexe naturel et qu’elle doit couler dans les veines, où est-elle ? C’est là que la glaciale indifférence par rapport au traumatisme vécu mercredi par le Québec devient vertigineuse : on joue du William Grant Still pour George Floyd, on se plie aux « plans stratégiques », mais quand nos propres bambins se font massacrer à notre porte par un autobus bélier, on n’est pas capable le soir même de jouer l’Air de la Suite en ré de Bach pour se recueillir cinq minutes en musique avant le programme régulier !

On aurait voulu démontrer que toute cette « inclusion, équité et tutti quanti », qui désormais régit et distord nos programmes, n’est qu’une splendide tartufferie téléguidée qu’on ne s’y serait pas pris avec plus d’éloquence.

Le concert

Il y avait donc un concert dirigé par Jordan de Souza, tellement important, semble-t-il, que l’essentiel n’existait pas. Une ouverture de La force du destin tranchante, une 4e Symphonie de Tchaïkovski ne jouant jamais sur la force des tempos, mais beaucoup plus sur la tension harmonique et la plénitude sonore. Version lente (sauf le 2e mouvement, qui justement devrait être plus triste), creusée en nuances, bien phrasée, assez ennuyeuse et aux soubresauts (la fin) incompréhensibles.

Entre les deux il y avait la création, avec l’exemplaire Andrew Wan, du 2e Concerto pour violon de Tim Brady, compositeur au style reconnaissable : une inspiration débridée, beaucoup de thèmes circulaires, de rythmes syncopés, une construction qui rappelle un peu un 2e Concerto de Prokofiev modernisé avant de calquer franchement la structure du 1er Concerto de Chostakovitch avec une cadence en fin de 2e mouvement débouchant sur un Finale pétaradant et exubérant. C’est assez réussi et beaucoup plus agréable à écouter que le terrible concerto d’Unsuk Chin promu par Kent Nagano.

Tchaïkovski et la force du destin Verdi : La forza del destino, ouverture. Tim Brady : Concerto pour violon no 2 – création mondiale, commande de l’OSM. Tchaïkovski : Symphonie no 4. Andrew Wan, Orchestre symphonique de Montréal, Jordan de Souza. Maison symphonique, mercredi 8 février 2023. Reprise jeudi 10 h 30 et 19 h 30.