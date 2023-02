«Live au FIMAV», Growlers Choir

Le projet est, à notre connaissance, unique au monde : Growlers Choir, un choeur québécois formé de chanteurs et de chanteuses issus de la grande famille du métal extrême — black métal pour Yves Godbout de Within Anguish,métal viking et symphonique pour Corinne Cardinal et Maude Théberge de Valfreya, etc. Sous la direction du compositeur et artiste sonore Pierre-Luc Senécal, les Growlers ont hurlé, grogné, toussé même, sur une scène du FIMAV en 2021, qui en édite aujourd’hui la fascinante captation. Les deux longues oeuvres phares, The Dayking (sur le thème de la lutte des classes, version fantastique, narrée par le poète Fortner Anderson) et Hate Machine, lient la démarche du groupe à ses origines métal, les décharges de batterie et les motifs de guitares présentés dans leur plus simple expression pour laisser toute la place aux voix. Plus captivants encore sont les trois mouvements de l’avant-gardiste Hydra, qui permettent à Senécal d’exploiter toute la richesse texturale, bruitiste et rythmique de ces voix athlétiques et hors du commun.

Live au FIMAV ★★★ 1/2 Expérimental Growlers Choir, Disques Victo