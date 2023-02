«Greatest Moments at the Met», Renée Fleming

En général, « Greatest… » annonce une compilation de CD existants à laquelle il n’y a guère lieu de prêter attention. Ce n’est pas le cas ici. L’édition phonographique, ayant largement abandonné l’enregistrement d’opéras en studio, documente les chanteurs à travers des récitals ou des DVD. L’idée est ici de grouper des présences mémorables de la soprano Renée Fleming sur la scène du Metropolitan Opera. Entre Otello et Peter Grimes de 1994 et La veuve joyeuse en 2015, 19 spectacles sont ainsi couverts. Certains furent publiés en DVD (Eugène Onéguine avec Hvorostovski, Thaïs…), d’autres auraient mérité ce sort (divines Noces de Figaro de 1998). La sélection est globalement avisée (on se serait passé de Rodelinda, par exemple), la compilation très plaisante à écouter. La seule limite est que ces enregistrements, d’un bon standard radiophonique, documentent des prestations publiques pour diffusion sur les ondes et non pour publication discographique. Clarté et dynamique plafonnent donc dans un produit légitime et beau.



Renée Fleming ★★★ 1/2 Greatest Moments at the Met, Chefs divers, Decca, 2 CD, 485 3569