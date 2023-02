«Earth Then Air», Best Fern

L’Américaine Alexia Avina a déjà quatre albums à son actif, sa voix diaphane (pensez à Elizabeth Fraser) et ses chansons folk imbibée de synthés moelleux gagnant doucement des adeptes. Pour sa part, le Montréalais Nick Schofield compose à mi-chemin entre l’ambient et le paysagisme sonore. Best Fern est la splendide rencontre de leurs pratiques respectives, mais la somme de leurs parties donne un résultat plus charnu que prévu : Earth Then Air est, par essence, un album de chansons pop, les staccatos de guitare et de basse donnant du ressort à la mélodie d’On and On en ouverture, à la fragile Jindalee, le chant s’accompagnant de furtifs synthés (et du cor de Pietro Amato) sur Way Inside. La forme minimaliste du motif de piano sur Before I Go sert de repère à la voix d’Avina, qui menace de s’envoler — de toute beauté, celle-là. Occasionnellement, c’est la nature expérimentale de Schofield qui s’impose, sur la longue Moon on Your Back et Do You Want Me, les mots de la chanteuse étant à peine perceptibles sous les orchestrations sensibles et apaisantes.



Earth Then Air ★★★★ Pop Best Fern, Backward Music