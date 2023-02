«Smalltown Stardust», King Tuff

Kyle Thomas, que l’on connaît sous le pseudonyme de King Tuff, revient avec un curieux album, Smalltown Stardust, où la magie et la spontanéité opèrent dans une remarquable plénitude. Pour obtenir ce résultat, l’auteur-compositeur-interprète est retourné dans sa petite ville natale du Vermont, Brattleboro, ce qui lui a manifestement insufflé un nouvel élan. Si les mots de King Tuff reflètent des choses aussi simples et généreuses que la nature, la tendresse et la communauté, sa musique rock et garage se confond tantôt dans une sublime orchestration, tantôt dans d’enivrants riffs aux notes country et psychédéliques. Les onze chansons que compte son sixième disque fait en solo sont aussi merveilleusement entêtantes les unes que les autres. On tombe sous le charme dès Love Letters to Plants, et l’engouement se confirme avec des titres comme Portrait of God, Pebbles in a Streamet Rock River, qui nous font vivre de gracieuses émotions. En bref, Smalltown Stardust rayonne d’amour et de bonne humeur !

Smalltown Stardust ★★★★ Rock King Tuff, Sub Pop Records