«Theodora», Il Pomo d’Oro

L’histoire de cet oratorio tardif de Haendel a pour cadre, dans l’Égypte du IVe siècle, le martyre de Theodora, chrétienne persécutée par les Romains, et Didyme, soldat qui la libère avant de mourir avec elle. Cette oeuvre négligée (pour son histoire peu connue ? Sa fin tragique ?) suscite un regain d’intérêt fulgurant ces dernières années, d’autant qu’il est facile de mettre la trame en scène. L’Opéra de Covent Garden, à Londres, ne s’en est d’ailleurs pas privé en 2022. Cet enregistrement, capté lors de plusieurs concerts à Essen (Allemagne), enfonce le clou et montre que si Harnoncourt ou Christie avaient défendu Theodora, il restait de la marge. LisetteOropesa est une émouvante Theodora dans sa force de ne pas abjurer sa foi et son acceptation de sa mort avec Didyme (Paul-Antoine Bénos-Djian). John Chest joue le méchant Valens à la perfection, Michael Spyres est un Septimus à plusieurs visages, alors que Joyce DiDonato, qui incarne Irene, a importé son plus bel air As With Rosy Steps the Morn dans son spectacle Eden. Version de référence.

Theodora ★★★★ 1/2 Classique Oratorio de Haendel, Maxim Emelyanychev, Warner, 3 CD, 5054197177910