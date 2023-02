«Let’s Start Here», Lil Yachty

Basé à Atlanta, le jeune Lil Yachty fait partie de la frange plus fantaisiste de la scène rap américaine, faisant généralement de ses albums une grosse fête entre amis, et ce cinquième album ne change pas ses habitudes, sinon pour cet important détail : Yachty propose ici un album de rock psychédélique, et ses amis sont aujourd’hui Mac DeMarco, Alex G — tous deux sur l’introspective et ennuyeuse :( failure (: —, ou encore Ben Goldwasser, leader de MGMT, sur la ritournelle disco Drive ME Crazy !, chantée par Diana Gordon. Le rappeur élargit ses horizons musicaux, saluons le geste, d’autant qu’il impressionne dès la longue the BLACK seminole. ainsi qu’avec the ride- en ouverture, la voix modulée par l’autotune, qui, dans ce contexte soul-rock psychédélique, convient. Or, une fois le geste posé, on réalise rapidement que le rappeur n’a pas développé son concept, restant en surface de ces choses que, de Pink Floyd à The Flaming Lips, d’autres ont mieux réussi. C’est chouette, ça sonne bien, ça s’écoute avec le sourire, mais Let’s Start Here manque de conviction.

Let’s Start Here Rock Lil Yachty, Concrete/Quality Control/Motown