«Queen of Me», Shania Twain

Alors que l’on se ruine en forfaits VIP à la perspective de ne pas reconnaître Madonna derrière son énième ravalement de façade, un autre retour mérite certainement le détour. S’il arrive à la superstar d’origine canadienne Shania Twain de se transformer en chanteuse glam-rock pour le clip de Waking Up Dreaming, son sixième album n’est pas moins authentiquement une victoire contre le destin. Se libérer de son Svengali « Mutt » Lange, surmonter la maladie de Lyme, voilà qui justifie Queen of Me : la chanteuse s’appartient plus que jamais. L’attitude est la même qu’au temps de Whose Bed Have Your Boots Been Under ? (en 1995 !), mais avec un surplus de joie qui rend guilleret : Giddy Up !, cri de ralliement, va remplir les pistes de danse des saloons de l’Amérique. Shania pourrait être la grande soeur de Taylor Swift dans le combat jamais fini pour le respect de soi. Dans Not Just a Girl, qui est aussi le titre du documentaire Netflix consacré à Twain l’an dernier, les points sont sur les i. Et le poing est brandi.

Queen of Me ★★★ 1/2 Country Pop Shania Twain, Republic Records