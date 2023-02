Ariane Roy, première lauréate du prix Mouffe

Le prix Mouffe, décerné par la célèbre artiste québécoise au surnom homonyme, a été remis jeudi à Ariane Roy. Cette récompense s’ajoute à la longue liste des honneurs remis à l’autrice-compositrice-interprète originaire de Québec.

Claudine Monfette, dite Mouffe, a choisi la jeune artiste pour « son univers original et fougueux, le plaisir qu’elle a à jouer avec la langue, son audace dans ses choix artistiques et son assurance sur scène ».

Le choix n’a pas été facile ; pas moins de 143 candidatures provenant de 42 villes à travers le Québec et le Canada ont été reçues pour la première édition de ce prix.

« Cette première édition me comble », a témoigné Mouffe, jeudi. « Je n’en reviens pas ! Les candidats nous ont chavirés de bonheur. Le choix n’a pas été facile. Nous avons été tellement touchés par la richesse du talent et la force de l’amour de la langue qui émanait de ces artistes ».

Car, comme l’expliquait Mouffe au Devoir en août dernier au moment d’annoncer le prix, la condition sine qua non des candidatures réside dans l’écriture des chansons en français. « Tant que c’est en français, moi, je suis partante ! », s’exclamait-elle pleine de vigueur.

Cet honneur est accompagné d’une bourse de 10 000 $. Ariane Roy pourra aussi profiter du mentorat de Mouffe pour la direction artistique, de même qu’une production originale sur la scène du Théâtre Outremont, partenaire du prix.

Ce nouveau prix s’ajoute à la liste toujours plus longue d’honneurs décernés à Ariane Roy. Elle a été déclarée « révélation de l’année » à l’ADISQ 2022 et sacrée Révélation Radio-Canada 2021-2022, en plus d’être en nomination dans la catégorie album francophone des Prix Juno cette année pour son premier disque medium plaisir.