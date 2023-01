The Weeknd domine encore la liste des nominations pour les prix Juno

The Weeknd fait un retour en force à la tête des finalistes pour les prix Juno cette année, tandis que la nouvelle venue Tate McRae et la favorite « pop-punk » Avril Lavigne suivent de près derrière.

L’auteur torontois de Blinding Lights et de Starboy décroche six nominations dans certaines des principales catégories des prix Juno, célébration annuelle de la musique canadienne. The Weeknd est notamment finaliste dans les catégories album de l’année avec Dawn FM, chanson de l’année avec Sacrifice et artiste de l’année.

Dawn FM est aussi en nomination pour l’album pop de l’année, tandis que The Weeknd, né Abel Tesfaye, souhaitera décrocher le titre d’auteur-compositeur de l’année et le prix TikTok du public, remis à la suite d’un vote des téléspectateurs.

Il s’agit d’un doublé pour The Weeknd, qui avait dominé la liste des finalistes aux Juno en 2021 — il avait décroché ensuite cinq trophées. Mais il ne s’était pas présenté à cette « cérémonie pandémique hybride », un mélange de segments enregistrés et d’apparitions en direct.

On ignore d’ailleurs s’il sera cette fois-ci présent à l’amphithéâtre Rogers d’Edmonton, pour le gala diffusé le lundi 13 mars sur CBC et sa plateforme Gem.

Les autres grandes prétendantes aux Juno incluent Avril Lavigne, « princesse pop-punk », qui rivalisera pour le trône avec la reine de la pop Tate McRae, toutes les deux cinq fois finalistes. Les deux chanteuses s’affrontent dans quatre de ces catégories : chansons, album, album pop et choix du public.

La relève pop sera représentée par Preston Pablo et Rêve, avec trois nominations chacun, tout comme le rappeur Nav.

Arcade Fire et Jean-Michel Blais

Les finalistes pour la chanson de l’année incluent Bite Me de Lavigne, Flowers Need Rain de Pablo, She’s All I Wanna Be de McRae, When You’re Gone de Shawn Mendes et Sacrifice de The Weeknd.

Dans la catégorie album de l’année, The Weeknd affrontera Who Hurt You ? d’Ali Gatie, Love Sux de Lavigne, Demons Protected by Angels de Nav et I Used to Think I Could Fly de McRae.

Arcade Fire est finaliste dans la catégorie « groupe de l’année », ce qui semble être un vote de soutien de l’industrie canadienne de la musique à un moment trouble pour le groupe montréalais. Le chanteur, Win Butler, a été visé l’an dernier par plusieurs allégations d’inconduite sexuelle, qu’il a niées.

Taylor Swift, quant à elle, a réaffirmé sa notoriété en apparaissant deux fois dans la catégorie « album international de l’année », qui établit ses finalistes en fonction des meilleures ventes et des clics en écoute numérique. Elle est en lice avec Ed Sheeran, Harry Styles et Lil Nas X. Le gagnant est déterminé par un vote du conseil d’administration des Juno.

Côté francophone, l’album de l’année pourrait aller à medium plaisir d’Ariane Roy, Mercure en mai de Daniel Bélanger, PICTURA DE IPSE : Musique directe d’Hubert Lenoir, Crash des Louanges, ou Chiac Disco de Lisa LeBlanc.

Le disque néo-classique Aubades, du compositeur québécois Jean-Michel Blais, est en lice pour l’album instrumental de l’année, alors que le groupe Le Vent du Nord est finaliste pour 20 printemps dans la catégorie « album roots traditionnel ».

Pierre Kwenders, qui avait remporté le prix Polaris en septembre dernier, est en lice aux Juno pour l’« album de musique global » avec son José Louis And The Paradox Of Love. Voivod est là aussi, pour son album métal Synchro Anarchy.

En musique classique, le Québec est à l’honneur. En lice pour « l’album de l’année, grand ensemble », on retrouve notamment : le Messie de Händel interprété par l’Ensemble Caprice et l’Ensemble Vocal Arts-Québec, avec Karina Gauvin, les Métamorphoses de Strauss et la Symphonie numéro 4 d’Arvo Pärt, par l’ensemble I Musici de Montréal (Jean-Marie Zeitouni), et Viola Borealis de l’Orchestre de l’Agora (Nicolas Ellis).

Côté « petits ensembles », on retrouve : Vagues et ombres, du Collectif9, Early Italian Cello Concertos – Elinor Frey, chez Analekta, et De la cour de Louis XIV à Shippagan !, avec notamment Suzie LeBlanc.

Par ailleurs, le virtuose montréalais Bruce Liu est en nomination dans la catégorie « album classique solo » pour l’enregistrement de ses prestations au prestigieux Concours international de piano Frédéric-Chopin, à Varsovie, qu’il avait remporté en 2021.

Jessie Reyez, Alexisonfire et Aysanabee se produiront lors du gala, qui accueillera aussi sur scène Tenille Townes, Nickelback et AP Dhillon, notamment. La soirée sera animée par l’acteur canadien Simu Liu (le superhéros Shang-Chi au cinéma).