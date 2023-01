Le FIMAV privé de sa plus importante salle

Seulement quatre mois avant la tenue de sa 39e édition, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV) encaisse un coup dur : l’événement-phare des musiques de création et d’improvisation au Québec a appris qu’il ne pourra plus profiter du Colisée Desjardins, où l’organisation aménageait depuis près de trente ans deux salles, dont sa plus importante, d’une capacité de 1000 spectateurs. « C’est un choc », avoue Michel Levasseur, directeur général et artistique du festival, qui fait face à de pressants défis logistiques et financiers.

Levasseur et son équipe ont été informés de la décision par l’administration municipale le 13 décembre dernier : en raison du nouveau calendrier des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), la patinoire du Colisée Desjardins, propriété de la Ville de Victoriaville, doit être réservée à l’équipe locale, les Tigres, au cas où celle-ci atteignait les finales, dont les dates coïncident avec celles de la 39e édition du FIMAV, du 15 au 21 mai prochain.

« Mais c’est certain que tout ça s’est décidé avant le 13 décembre, des gens étaient informés », dit Michel Levasseur, qui déplore avoir été informé aussi tardivement. « Considérant l’importance que tient le Colisée dans notre organisation, il aurait fallu nous prévenir au moins un an à l’avance. C’est majeur. » Son équipe a réussi à dénicher deux salles de rechange, l’une dans l’espace culturel Carré 150 (850 places) et l’autre dans la salle de congrès de l’Hôtel Le Victorin (250 places), sauvant ainsi la programmation de la prochaine édition qui sera dévoilée le 9 février.

Pertes financières

Or, ce bouleversement occasionnera des coûts de production additionnels pour l’organisation — que Levasseur évalue provisoirement « entre 25 000 $ et 35 000 $ » — puisque la municipalité subventionnait la location du Colisée Desjardins au FIMAV, qui doit maintenant assumer les frais de locations additionnels au Carré 150 et à l’hôtel. De plus, le déménagement fera perdre d’importants revenus au festival puisque son organisation gérait ses propres bars dans les deux salles du Colisée ; les recettes de la vente de boissons alcoolisées, sur lesquelles compte tout festival pour équilibrer son budget, seront maintenant réalisées par les nouvelles salles réquisitionnées.

La ville n’a offert aucune aide, ni dédommagement, au FIMAV ; contacté par Le Devoir, son directeur Loisir, culture et vie communautaire, n’a pas retourné notre appel. Michel Levasseur assure avoir « des relations excellentes avec tout le personnel de la ville avec qui on travaille, sur le plan des services, mais on sentait une certaine froideur [avec l’administration] depuis le renouvellement de notre entente quinquennale » en 2018, notamment à l’égard du Colisée. « On a senti qu’ils ne voulaient plus nous le garantir. »

Futur trouble

La ville a également informé le FIMAV que le Colisée ne serait pas davantage disponible pour son édition 2024 et qu’il pourrait considérer y retourner en 2025, à condition que l’événement soit déplacé à une nouvelle date. Une profonde réflexion s’amorcera au sein de l’organisation : « Déménager le festival ? Je ne pense pas…, répond Michel Levasseur. On a déjà eu ce débat en 1992 et 1993, lorsque le conseil municipal tentait de s’ingérer dans notre programmation pour la rendre plus “populaire”. On a gardé notre ligne artistique, mais à l’époque, on avait déjà envisagé changer de ville. Après avoir fait une étude auprès de notre auditoire, Sherbrooke était le plus souvent ressorti, mais aujourd’hui, on est encore loin de penser à ça. »

Le FIMAV, qui jouit d’une prestigieuse réputation internationale dans les circuits du jazz, de la musique contemporaine et des musiques expérimentales, attire à chaque édition plus de 3000 spectateurs payants, sans compter les quelque 12 000 visiteurs de son circuit d’installations sonores au centre-ville. Près des trois quarts des festivaliers proviennent de l’extérieur de la région, et entre 25 % et 30 % de l’extérieur du pays. Selon les dernières études réalisées par l’organisation (2018), les retombées économiques du festival pour Victoriaville se chiffrent à environ 1,35 million de dollars.