Comment le groupe Fucked Up nous aide à comprendre le monde

Comme les cinq premiers albums de Fucked Up, One Day se présente avec un concept — à la différence que celui-ci ne touche pas aux thèmes abordés, mais à la manière dont il a été conçu. C’est dans le titre : composer et enregistrer un album en 24 heures. L’expérience est une réussite : One Day est certes parfois brutal, mais surtout mélodieux, emphatique et irrésistiblement chaleureux.

« On a en quelque sorte découvert ce qu’était la simplicité », résume Jonah Falco, compositeur, batteur et directeur artistique du plus fascinant groupe rock canadien, joint dans sa péniche accostée aux rives de la Tamise, dans la capitale britannique.

« Bon, je ne suis pas le seul directeur artistique du groupe, nuance Falco, mais j’y joue effectivement un rôle important en ce qui concerne la manière dont la musique du groupe est présentée. Je suis aussi le confident musical de Mike [Haliechuk, guitare et chant], qui mène la création musicale. Mon rôle a toujours tourné autour de la réalisation et du raffinement sonore, spécialement ces dernières années, alors que notre travail a pris toutes sortes de directions. Je suis un peu le “Jack of all trades” du groupe, ou encore le consigliere musical de Mike ! »

Le musicien habite Londres depuis quelques années, travaillant à distance sur les multiples projets de Fucked Up, en plus de collaborer, à titre de batteur, de réalisateur ou d’ingénieur du son, aux albums des amis. La distance entre Mike et lui a son importance dans la création de One Day, comme l’explique le consigliere.

« En janvier 2020, je recevais ce courriel de Mike : une dizaine de maquettes de chansons, juste des pistes de guitares, une centaine en tout. Il les avait composées et enregistrées tout seul, en trois sessions de huit heures. L’idée, c’est que je devais écouter ça rapidement et y répondre avec mes pistes de batteries, toutes enregistrées en 24 heures », et ainsi de suite pour les autres membres du groupe, jusqu’à Damian Abraham, chanteur à la voix bestiale qui justifie à lui seul la néanmoins réductrice étiquette hardcore définissant le son du groupe.

L’idée est certes née juste avant la pandémie, mais l’observation tient malgré tout : alors que les confinements ont offert aux musiciens tout le temps désiré pour peaufiner leurs albums jusqu’au moindre détail, pourquoi alors s’entêter à boucler One Day en une journée ? Réponse : parce que, dans ses temps libres, Fucked Up a aussi terminé un nouveau chapitre de son ambitieuse série de singles Zodiac, amorcée en 2006.

L’album n’existe pas dans son propre univers narratif, comme les précédents

Ainsi, en mai 2021, le groupe lançait Year of the Horse, album en quatre actes de hardcore (virant parfois folk), progressif et théâtral, durant chacun de 19 à 26 minutes, auquel collaborent Julien Baker, Matt Beringer de The National et, aux textes, le dramaturge et poète torontois David James Brock (quand on vous dit que Fucked Up est le plus fascinant groupe rock canadien !).

Year of the Horse ayant été un véritable chantier comme le fut l’épique opéra rock David Comes to Life (2011), on en déduit que One Day cherchait précisément à explorer son contraire, ce que confirme Jonah. « Ce projet existe dans les règles imposées, dans nos limites de temps et d’espace, mais aussi dans l’autonomie que chaque membre devait assumer. On s’est aussi accordé le luxe de compléter l’idée des autres musiciens, composant et enregistrant les chansons comme dans le téléphone arabe : Damien, le dernier à y travailler, pouvait avoir une interprétation complètement différente de la chanson que les autres. »

Et, selon Falco, One Day révèle la nature impulsive de Fucked Up, que le raffinement des précédents albums ne laissait pas paraître. « Sur tous nos albums, chaque détail était étudié, calibré, le sens des textes comme le son des instruments, et Year of the Horse a été conçu dans cette tradition. Mais Fucked Up est vraiment un groupe très impulsif — même la décision de faire David Comes to Life est venue sur un coup de tête. »

One Day est unique dans la passionnante discographie du groupe parce que, d’abord, c’est le plus court — dix chansons, une quarantaine de minutes, même Jonah n’en revient pas ! —, ensuite parce que c’est moins farouche. « C’est vrai qu’il s’agit de l’album le plus accessible de Fucked Up », convient le batteur, soulignant le jeu mélodieux de Haliechuk et l’aspect épique et rock’n’roll des refrains.

De plus, « l’album n’existe pas dans son propre univers narratif, comme les précédents, ajoute Falco. [Mike et Damian, paroliers et chanteurs] touchent à l’idée de la conscience de soi et de son environnement », le genre de réflexion induite par de longs confinements… « À leur manière bien personnelle, ils tentent de comprendre le monde qui nous entoure », l’efficacité et l’énergie de Fucked Up nous aidant à notre tour à mieux nous comprendre nous-mêmes.

One Day Fucked Up, Merge Records