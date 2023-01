«Five Easy Hot Dogs», Mac DeMarco

Mac DeMarco entame 2023 avec Five Easy Hot Dogs, un album exclusivement instrumental aussi doux qu’il est agréable de s’en délecter. Si on peut parfois s’attendre à entendre la voix candide de Mac DeMarco au détour d’une mélodie, comme c’est le cas dans Gualala — les seuls mots de l’auteur-compositeur-interprète canadien que l’on perçoit sont « 1, 2, 3 » susurrés au début du morceau —,la sauce sans paroles finit par prendre assez rapidement. Pensé en forme de road trip musical, Five Easy Hot Dogs a été écrit, joué, enregistré et mixé par Mac DeMarco lui-même, dans les chambres d’hôtel des villes où il a fait escale entre le 15 janvier et le 15 mars 2022. De la Californie à la Colombie-Britannique en passant par l’Oregon, puis l’Alberta, l’Illinois et l’État de New York, l’artiste nous fait découvrir sa vie de nomade dans une harmonie quasi sensuelle, révélatrice de la texture des paysages où il se trouve. Ainsi, dans Victoria et Rockaway, par exemple, on distingue presque les vagues sur le rivage…

Five EasyHot Dogs ★★★ 1/2 Instrumental Mac DeMarco, Royal Mountains Records