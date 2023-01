«Symphonie de la tempête de verglas», Maxime Goulet

Maxime Goulet a laissé passer l’orage. Le compositeur né en 1980, pas dans le moule, ou peut-être tout simplement trop doué ou trop intelligent pour se plier au conformisme universitaire, a tranquillement roulé sa bosse dans l’industrie du jeu vidéo. Le milieu classique l’avait revu à l’occasion, avec ses Chocolats symphoniques en 2012 et la Symphonie du jeu vidéo de Montréal, projet de l’OM pour le 375e anniversaire de la métropole. Voici sa première « vraie symphonie » de 40 minutes. Et le projet est majeur, car Maxime Goulet s’inscrit très clairement en continuateur de la veine de Jacques Hétu (5e Symphonie, Sur les rives du Saint-Maurice), avec une musique picturale (adagio « Noirceur »), fort bien écrite (l’évocation sonore de la pluie et du verglas, puis la coda de « Tourmente »), qui ne peut venir que d’ici (deuxième mouvement « Chaleur »), tout en dégageant un parfum nord-américain dans les contours très John Adams du finale. Disque patrimonial important, enrichi de deux autres belles compositions : Toute une journée et Histoire de pêche.

Symphonie de la tempête de verglas ★★★★ 1/2 Classique Orchestre classique de Montréal (OCM), Jacques Lacombe, Atma ACD2 2866