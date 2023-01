«Street Beat Suite», Lorraine Desmarais Jazz Trio

Lors de son concert soulignant ses 40 ans de carrière au dernier Festival international de jazz de Montréal, la compositrice et pianiste Lorraine Desmarais dévoilait quelques titres de ce 13e album inspiré par une autre capitale du jazz québécois, Rimouski. Récit d’une nuit de fête (la touche funk de Street Beat) sur la rive du Saint-Laurent, du coucher de soleil (l’élégant swing Orange brûlé en ouverture) jusqu’à la délicate À l’aube… vers le fleuve en conclusion, elle y croise les collègues Chick Corea (dynamique Le président aime Chick) et Paquito d’Rivera, qui lui inspire la complexe Paquito, les harmonies et la rythmique vives évoquant les racines cubaines du saxophoniste. Le doigté précis et vif de la musicienne brille sur Valse Saint-Germain, une pluie de notes ruisselant sur le rythme chaloupé de ses accompagnateurs Camil Bélisle (batterie) et Alec Walkington (contrebasse). Classique, composé et interprété avec la classe suprême qui fait la marque de Desmarais. Concert de lancement gratuit le 15 février à La Nef de Québec, dans le cadre de l’événement RIDEAU.

Street Beat Suite ★★★ 1/2 Jazz Lorraine Desmarais Jazz Trio, Analekta