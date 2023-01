«Flickering Lights», Mirabelle

Se réinventer, parfois, c’est se retrouver. Se réconcilier avec une part de soi-même, négligée parce que le chemin choisi passait ailleurs. Pour Laurence Hélie, ça passait par la chanson folk francophone, et c’était fort beau : qui l’a su ? Nous, mais nous ne sommes pas si nombreux. Impasse, que faire ? Elle chantait en anglais à ses débuts, s’accompagnait à la guitare : pourquoi ne pas repartir de là ? Donc acte. Son premier album en tant que Mirabelle —le bien nommé Late Bloomer — a disparu dans le grand trou de la pandémie, ça méritait une relance. Alors voilà Flickering Lights, et c’est une merveille de psych-folk, une clairière magique de mélodies étranges et belles, qui négocient d’étonnants virages et révèlent des sentiers enchantés (harpe, céleste). Dès Acid Rain, on se croirait chez une enfant de Sandy Denny, en pleine renaissance du folk britannique fin sixties. Is It Karma, Worry Stones confirment l’impression : un bien doux voyage. Et si on suivait Mirabelle pour de bon cette fois ?

Flickering Lights ★★★★ Folk Mirabelle, Simone Records