«Complete Mountain Almanac», Complete Mountain Almanac

Les thèmes abordés dans Complete Mountain Almanac, premier album du duo du même nom, sont profonds et austères, pour autant que l’on s’attarde aux textes. Douze chansons correspondant aux mois de l’année, comme une réflexion sur les bouleversements climatiques chantée de la voix fine et claire de la compositrice suédoise Rebekka Karijord ; en February, la parolière Jessica Dessner recevait un diagnostic de cancer du sein, évoqué en filigrane. L’album fut enregistré à Paris avec le concours des frères cadets de Jessica, Aaron et Bryce Dessner, reconnus pour leur oeuvre solo et avec The National. Le propos est profond, la chanson est amenée avec une précieuse légèreté, les guitares acoustiques (et le piano occasionnel, sur la langoureuse June) s’accompagnant d’orchestrations de cordes qui tantôt rehaussent le rythme, tantôt éclairent les détails mélodiques ; sur April, de frileuses percussions électroniques apparaissent, alors que des arrangements de voix et d’orgue animent la méditative September. Une attendrissante découverte, un pied dans la tradition, un autre dans la modernité.

Complete Mountain Almanac ★★★ 1/2 Folk Complete Mountain Almanac, Bella Union