«Roma Travestita», Bruno de Sá

Attention, phénomène ! Bruno de Sá, 33 ans, est un sopraniste brésilien. « Sopraniste » veut dire que sa voix est encore plus haut placée qu’un contreténor. Les premières notes de l’air de Griselda, d’Alessandro Scarlatti, qui ouvre le CD, saisissent donc. Parmi les hommes qui « chantent haut », nous avions dans l’oreille Philippe Jaroussky. Bruno de Sá est encore plus stratosphérique. Le miracle est que cela ne sonne pas artificiel. Bruno de Sá, dont la voix n’a pas mué, est un soprano naturel et son histoire est miraculeuse : il y a 10 ans, il suivait ses premiers cours de chant ; en 2019, il entrait à la Schola Cantorum de Bâle, mecque de l’enseignement baroque. De là, il a été repéré et adoubé par Philippe Jaroussky. Tout un répertoire lui tend les bras. Celui-ci est né, à Rome, au XVIIIe siècle, de l’interdiction d’avoir des femmes sur scène, ce qui obligeait à distribuer leurs rôles à des hommes. Nul doute que certains exploiteront aussi la possibilité de travestir Bruno de Sá dans les mises en scène (l’opérette !). Un CD stupéfiant et prometteur.

Roma Travestita ★★★★★ Classique Bruno de Sá, Il Pomo d’Oro, Francesco Corti. Erato 0190296619809