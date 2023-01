«Things Lived and Dreamt», Francine Kay

On n’y croyait vraiment plus. Il y a 25 ans, Analekta publiait un 1er livre de préludes de Debussy d’une rare magie sonore. La pianiste était Francine Kay. Puis elle disparut. Nous savions qu’elle enseignait aux États-Unis, à l’Université de Princeton. Et un jour arrive ceci : « Choses vécues et rêvées », du nom d’un recueil du compositeur Josef Suk (1874-1935), qui devient ici pour le mélomane une chose rêvée enfin vécue. La sonate de Janáček qui ouvre le CD n’a même pas commencé depuis trois minutes que le temps s’arrête. Vingt-cinq ans se sont écoulés et nous sommes au lendemain des préludes de Debussy : la magie et le sens sonore sont totalement intacts. L’émotion est étreignante, particulièrement aujourd’hui, en pensant au massacre en Ukraine, en écoutant cette Sonate de la rue écrite pour un ouvrier trucidé à la baïonnette. Francine Kay revalorise surtout le rare cycle Životem a snem (« Choses vécues et rêvées ») de Suk, d’une splendide recherche harmonique. Le disque apparaît in fine comme un approfondissement du récent Dvořák de Leif Ove Andsnes.

Things Lived and Dreamt ★★★★ 1/2 Classique Francine Kay (piano), Analekta, AN2 9004