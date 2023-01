«Esconaquito», Jach Ernest

Jach Ernest est un groupe originaire de Bordeaux, en France, formé en 2010 par Florence Besse, Jérôme Magat, Samuel Roux et Stéphane Jach. Celui-ci propose aujourd’hui un bien joli nouvel album, Esconaquito, où s’enchaîne une dizaine de vers d’oreille disparates, mais cohérents. Nel Paradiso Degli Orsi, une ballade un brin nostalgique et naïve chantée en français et en italien, détonne, pour le mieux, avec le reste du disque. Milady’s Treat et Marmelade, par exemple, sont deux autres morceaux délicieusement teintés par l’indie rock new-yorkais des années 2000 avec ses mélodies de guitares saturées et toujours pointilleuses. On adore le titre Attention Jean à Kiki, où les riffs, presque country au début, enrobent cette histoire complètement décomplexée et hilarante ! Kiki est en réalité un chien de qui il faut particulièrement prendre soin, prévient sa maîtresse, tout en nous donnant l’envie furieuse de danser à tout va. Un disque qui fait du bien !

Esconaquito ★★★ 1/2 Rock Jach Ernest, Tepane, Bordeaux Rock et Safe In The Rain Records