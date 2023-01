DJ Manifest est à la bonne heure avec «Sleepwalker»

DJ Manifest se dit noctambule, puisque depuis une vingtaine d’années déjà, c’est la nuit que lui vient son inspiration. Noctambule, mais pas numérologue, bien que la pochette de son nouvel album, Sleepwalker, recèle cette formule : 2 h 22, affiché sur un cadran électronique et sur son téléphone portable. Apparemment, croiser du regard trois chiffres signifierait le début d’un nouveau cycle, « l’occasion de faire une sorte de bilan, d’état des lieux, de ta vie personnelle, explique le musicien. Ça nous invite à prendre un instant pour nous demander : Es-tu où tu veux être dans la vie ? »

Le compositeur, réalisateur et fidèle accompagnateur sur scène du rappeur Koriass est très exactement où il voulait être dans la vie, après deux décennies à creuser son sillon dans le milieu musical québécois. Notons d’ailleurs comment Manifest et d’autres compositeurs vétérans de sa trempe — tels Farfadet (qui reprenait le micro pour lancer un nouveau minialbum il y a quelques semaines) et Ruffneck (lui vient de lancer l’extrait Sur le boulevard, une collaboration avec le poids lourd américain Rick Ross qu’on retrouvera sur un nouvel album attendu en avril) — s’épanouissent toujours sur la scène rap québécoise assaillie de nouveaux talents.

« C’est cool que nous trois soyons encore actifs et ayons trouvé notre place », commente Manifest. « Tout le monde doit pouvoir trouver sa place, parce que le but de tout ça, c’est que la scène grandisse et qu’à l’intérieur d’elle se côtoient les plus jeunes et les anciens, et que la scène vive grâce à ça. J’ai fait beaucoup de radio à mes débuts, j’ai longtemps mixé dans des clubs, en spectacle ; un de mes objectifs était de faire découvrir cette musique à ceux qui étaient moins réceptifs. Leur montrer que le rap au Québec est bon, que ceux qui le font sont des professionnels et que notre musique est diversifiée, car la beauté de la scène, c’est de pouvoir montrer qu’on ne fait pas tous la même chose. »

Fan des années 1980

Manifest est là où il doit être, à sa place, mais Sleepwalker signale tout de même le début d’un nouveau cycle dans sa carrière, en quelque sorte annoncé par ses précédents projets instrumentaux 1984 (paru à l’été 2020) et Midnight Xtasy (avril 2022). Et ce nouveau cycle a une saveur différente, inspirée du funk synthétique, du boogie, du R&B des mêmes années 1980. Ce nouvel album est bourré d’irrésistibles grooves, l’album parfait à écouter avant d’aller en boîte de nuit.

« À travers mes vingt ans de musique, j’ai intégré [dans mes productions] plusieurs styles, explique DJ Manifest. J’ai touché au reggae, au jazz, au soul. Or, ce nouvel album reflète la direction musicale dans laquelle je veux me diriger : festive, mais ancrée dans ces styles soul et R&B des années 1980, c’est la musique que j’aime le plus écouter au quotidien. Et je veux attirer des artistes avec moi, dans cette direction. »

Passé l’intro instrumentale, les quatorze chansons suivantes mettent toutes en valeur un rappeur ou une chanteuse différente. Plusieurs sont issus de la scène rap anglo-montréalaise, comme l’hypnotique Troy Dunnit (son album Afterlove est paru en mars 2022), la recrue Freddiedot (sur la coulante et clinquante Never Enuff) ou encore Meryem Saci (ex-Nomadic Massive) et Shah Frank. L’autre moitié des collaborateurs invités sont établis aux États-Unis.

« J’espère que cet album pourra me servir de carte de visite pour m’insérer, tranquillement, dans l’industrie musicale américaine, en montrant que c’est ce genre de son que je veux mettre en avant », avoue DJ Manifest, qui planche en parallèle sur les musiques de plusieurs projets de ses collaborateurs américains, dont celui d’Anthony Danza, jeune espoir de la scène rap de Seattle. « Il m’a ouvert plusieurs portes et a permis de faire circuler mon nom », se réjouit le Montréalais, qui aborde la nouvelle année avec ambition.

Loop Sessions, nouvelle saison Inaugurées en 2016, les Loop Sessions rassemblent des compositeurs/beatmakers de tous horizons, débutants comme experts, dans le cadre d’ateliers de création, où chaque participant doit créer une oeuvre à partir d’échantillons musicaux choisis au préalable. Ce n’est pas une compétition, mais un lieu de partage de connaissances et de réseautage qui a fait naître nombre de talents des scènes hip-hop et électronique, ici et dans plus d’une vingtaine de villes dans le monde, où le concept s’est exporté. Dès le dimanche 15 janvier, au Ausgang, rue Saint-Hubert, sera lancée une websérie intitulée Loop Sessions. Connexion Québec, cinq épisodes de 60 minutes, diffusés sur la chaîne Twitch du projet, durant lesquels des équipes de compositeurs sont formées pour représenter une ville différente — la musicienne Foxtrott sera la capitaine de l’équipe montréalaise, Vlooper (Alaclair Ensemble) celui de la québécoise, Nicholas Craven pilotera l’équipe Gatineau, High Klassified, celle de Laval, et Yerli, celle de Trois-Rivières. Tous travailleront dans un studio virtuel à l’aide d’un nouveau logiciel développé au Québec, BeatConnect.com. L’occasion d’en apprendre sur ce métier, fascinant et méconnu, et ceux qui le pratiquent.

