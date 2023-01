Montréal: les ferments d’une vraie fièvre Payare

Rafael Payare rééditera-t-il ses fulgurants débuts avec, coup sur coup, une inoubliable 2e Symphonie de Mahler et une grande 10e Symphonie de Chostakovitch ? Réponse avant juin, puisque Mahler sera doublement au programme en seconde moitié de saison.

Qui veut mieux faire connaissance avec le nouveau chef de l’OSM serait sans doute avisé d’acheter ses places pour la 5e Symphonie de Mahler le 9 mars ou la 3e Symphonie, présentée trois fois en clôture de saison entre le 31 mai et le 3 juin. Si vous préférez les frissons inattendus, allez découvrir la Cantata criolla d’Estévez que Rafael Payare nous présentera les 26 et 27 avril.

À l’OSM, il y aura aussi, les 7 et 8 avril, La création de Haydn avec Bernard Labadie, une oeuvre peu entendue ces dernières années, et un programme de luxe associant Daniil Trifonov et Sergeï Babayan dans le Concerto pour deux pianos et percussions de Béla Bartók les 23 et 24 mai. À noter les présences de Charles Richard-Hamelin dans le 2e Concerto de Prokofiev et de Bruce Liu avec le 2e de Chopin.

Créations

À l’Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin reviendra une fois en mars pour la 5e Symphonie de Sibelius, enregistrée pour le disque, et une fois en juin pour la 3e Symphonie de Florence Price. L’OM affiche aussi, en février, deux créations québécoises majeures : un Concerto pour harpe et violoncelle de Denis Gougeon et un Concerto pour thérémine de Simon Bertrand.

Février est aussi un mois de création à l’Orchestre classique de Montréal, avec la première mondiale de La flambeau, opéra du Québécois d’origine haïtienne David Bontemps sur un texte de Faubert Bolivar. Le 20 juin, Alain Trudel associera Carmina Buranaet la Symphonie de la tempête de verglas de Maxime Goulet.

On ne peut boucler les créations de février sans parler de Riopelle symphonique, à Montréal en lumière, du 16 au 18 février, ou sans anticiper la 11e édition du festival Montréal/Nouvelles Musiques, du 23 février au 5 mars, sur le thème « Musique et spiritualité ». Juste après, le 7 mars, le Nouvel Ensemble moderne rendra hommage à Claude Vivier, le jour du 40e anniversaire de sa mort. Ce concert s’inscrit dans la programmation du Vivier, regroupement des organismes de création, qui a choisi l’Ukrainienne Alla Zagaykevych comme artiste en résidence et l’artiste de performance et multimédia An Laurence pour ouvrir de nouvelles perspectives.

Un départ majeur

I Musici accueille l’un de ses grands invités de ces dernières années, Maxim Rysanov, le 9 mars, dans un programme autour de Mozart et associera Boccherini et Beethoven avec Stéphane Tétreault et Jean-François Rivest le 11 mai. L’Orchestre symphonique de Laval testera Mélanie Leonard le 8 mars et donnera un grand concert avec Jacques Lacombe le 27 mai à la Maison symphonique comprenant la 3e Symphonie de Saint-Saëns.

L’offre des Violons du Roy chérit Haendel avec Jonathan Cohen dirigeant Alcina en version de concert le 11 février à la Maison symphonique, et un florilège d’oeuvres connues par Bernard Labadie le 12 mai au même endroit. Il ne faudra surtout pas manquer les prestigieuses visites de Leonardo García Alarcón dirigeant Piazzolla à Bourgie le 24 février et d’Antoine Tamestit le 14 avril, avec Bach, Schnittke et Chostakovitch, toujours à la salle Bourgie.

Cette salle Bourgie verra le départ d’Isolde Lagacé, sa première directrice. Un second hommage à son mandat pionnier sera rendu le 21 janvier à 16 h et l’on reconnaît sa griffe dans de nombreux concerts. On retrouve ainsi David Fray le 15 février, Pascal Amoyel les 22 et 23 février, Charles Richard-Hamelin le 5 avril, le Trio Cassard-Grimal-Gastinel les 19 et 20 avril, Alexandre Tharaud le 5 mai. Ce dernier sera aussi en récital avec Jean-Guihen Queyras le 1er avril. On découvrira aussi les pianistes Célimène Daudet (22 mars), Eric Lu (25 janvier) et, parmi les ensembles, Jupiter avec Lea Desandre le 15 mars, assurément un des temps forts de cette seconde moitié de saison.

Le concert le plus symbolique à Bourgie sera la conclusion de l’intégrale des cantates de Bach assurée le 26 mars par Yannick Nézet-Séguin. Le chef reprendra notamment la Cantate BWV 147 qui avait ouvert ce marathon en septembre 2014.

Démarrage avec Babayan

Un certain nombre de concerts se sont ajoutés au calendrier par rapport à ce qui avait été publié à l’automne. Parmi eux, Joyce DiDonato et Il Pomo d’Oro le 29 janvier à Wilfrid-Pelletier, et la saison de Pro Musica, qui commence en fanfare en fin de semaine avec un récital du grand Sergeï Babayan à Pierre-Mercure. Babayan jouera la dernière sonate de Schubert (D. 960), tout comme Charles Richard-Hamelin plus tard à Bourgie. Autre temps fort de la saison Pro Musica : la Sonate « Hammerklavier » de Beethoven par Marc-André Hamelin, le 12 mars.

Le Ladies’ Morning accueillera Lukas Geniušas le 12 février, Alban Gerhardt le 5 mars et James Ehnes le 16 avril, ainsi que les quatuors Elias et Pacifica.

Sur le versant vocal, outre Alcina de Haendel aux Violons du Roy, l’Opéra de Montréal proposera en mai Madame Butterfly, une valeur sûre pour solidifier les finances après la programmation courageuse, en mars, d’Ainadamar d’Osvaldo Golijov. Cet opéra récent (2003-2005) raconte l’histoire du dramaturge Federico García Lorca et de sa muse, l’actrice catalane Margarita Xirgu, explorant le thème de la liberté d’expression.

Du côté des établissements d’enseignement, l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal proposera La chauve-souris de Strauss du 23 au 26 février ; Opera McGill enchaînera Hänsel et Gretel d’Humperdinck du 26 au 29 janvier et Orfeo ed Euridice de Gluck les 31 mars et 1er avril. On y ajoutera La bohème en version de concert, dirigée le 20 janvier par l’insatiable Francis Choinière, et L’enfant et les sortilèges de Ravel avec l’Orchestre de l’Agora et Nicolas Ellis.

En musique baroque, Arion célèbre Bach en fin de semaine, Vivaldi en mars et Mozart, avec Julien Chauvin, en mai ; les Idées heureuses consacrent leur « concert de la Passion », le 7 avril, à Graupner ; le Studio de musique ancienne explorera avec « Douce mémoire » les polyphonies de la Renaissance ; Caprice reprend la Messe en si de Bach le 26 mai à la Maison symphonique ; les Boréades célèbrent le 2 mars le 250e anniversaire de la mort du grand flûtiste Johann Joachim Quantz, alors que Clavecin en concert recevra des vedettes montantes : Justin Taylor le 21 mars et Francesco Corti le 31 mai.

Pour conclure, sachant que le Concours musical international de Montréal aura lieu de manière avancée entre le 22 avril et le 4 mai et que le Festival de musique de chambre est prévu du 12 au 19 juin, on ne saurait passer sous silence l’oreille attentive prêtée enfin ici au compositeur finlandais Kalevi Aho. On le trouve associé à Mendelssohn dans le concert de clôture de Pentaèdre, le 12 mai, et joué par l’Orchestre symphonique de McGill à Montréal/Nouvelles Musiques.

Nouveau chef à Québec L’événement de cette seconde partie de saison à Québec est tout trouvé : le premier concert du nouveau directeur musical désigné de l’Orchestre symphonique de Québec, l’Allemand Clemens Schuldt, le 18 janvier. Les choses sont claires désormais, sauf pour les musiciens qui revendiquent de meilleures conditions salariales : l’OSQ peut aller de l’avant et programmer ses saisons prochaines avec ce nouveau directeur musical. Le 18 janvier, il dirigera Entrac’te de Michael Oesterle et la 8e Symphonie de Dvořák. Ironie de la situation, le chef, qui se dit ennuyé par « la superficialité grandissante » de l’industrie de la musique classique, sera associé à l’icône d’Instagram Camille Thomas. Et, comme de fait, le topo promotionnel de l’OSQ nous ressert la fadaise que celle-ci est la « première violoncelliste à signer pour la prestigieuse maison de disques Deutsche Grammophon », une insulte à la mémoire de l’immense et tragiquement disparue Anja Thauer, cette flamboyante comète musicale des années 1960. Pour le reste de la saison, on ira quand même voir, le 1er mars, la prestation d’Anu Tali, quatrième prospect, malheureux, à la direction musicale, et on ne manquera pas le retour de James Ehnes, le 5 avril. Le chef n’étant pas encore annoncé, ce serait bien que Clemens Schuldt se libère… Trois autres événements : le 20 avril, Matthew Halls dirigera le Requiem de Verdi ; le 3 mai, Fabien Gabel reviendra à Québec pour un programme lyrique français ; et le 24 mai, Yoav Talmi fêtera ses 80 ans en dirigeant, entre autres, la 4e Symphonie de Brahms. Aux Violons du Roy, Jonathan Cohen, en acceptant un poste supplémentaire à Boston, semble entamer une carrière mondiale de « directeur musical invité », dirigera le 9 février Alcina de Haendel et le 1er juin un concert avec Marc-André Hamelin. On verra tout autant Nicolas Ellis, 1er chef invité, avec Marina Thibeault en janvier et Cameron Crozman en mars. Mais on scrutera aussi le programme Piazzolla de Leonardo García Alarcón le 23 février, la venue d’Antoine Tamestit le 13 avril et le programme Haendel de Bernard Labadie les 10 et 11 mai. Le Club musical recevra Joyce DiDonato le 30 janvier,Jupiter le 14 mars, le duo Tharaud-Queyras le 28 mars et le Trio Cassard-Grimal-Gastinel le 28 avril. Quant à l’Opéra printanier, ce sera Madame Butterfly, en mai, comme à Montréal, mais dans une autre production. Notons enfin que l’Orchestre FILMharmonique de Francis Choinière tente une percée à Québec et se produira le 4 février en matinée et en soirée au Palais Montcalm.

Cinq rendez-vous à Québec 18 janvier Clemens Schuldt dirige l’OSQ, son nouvel orchestre. 30 janvier Joyce di Donato au Club musical. 9 février Alcina de Haendel en version de concert aux Violons du Roy. 13, 16, 18 et 20 mai Madame Butterfly à l’Opéra de Québec. 24 mai Les 80 ans de Yoav Talmi.