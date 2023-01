Ces albums qui marqueront la rentrée hivernale

Panopticom. Un nom de médicament ? De nouvelles techniques pour se regarder l’arrière-train en marchant ? Mais non. C’est le titre de la chanson qui a surgi juste avant la fève des Rois, tel un signal. Le signe avant-coureur du prochain album de Peter Gabriel, intitulé i/o et passablement inespéré : le précédent album de morceaux nouveaux nous ramène à 2002. Une autre façon de dire, comme au temps de Genesis : Supper’s Ready. La table de la fin du monde est mise, Brian Eno a bidouillé des sons extraterrestres autour de la mélodie éthérée de l’archange Gabriel, planète en alerte.

Beau symbole. Belle mise en marché. Sortie du disque au printemps, tournée européenne pour enhardir les troupes. Ça, c’est de la rentrée ; ça, c’est de la sortie. Est-ce que ça damera le pion à Måneskin, le phénomène rock italien, dont le troisième album paraît le 20 janvier ? Rush !, que ça s’appelle : une autre façon de dire : « courez-y ». Rentrez, par le chemin indiqué. Mise en marché télégraphiée.

Les extraits balisent la piste, voire les albums. Ainsi une Lynda Lemay a-t-elle semé ses cailloux pour qu’on ne la perde point sur les sentiers : le 20 janvier, on aura Il n’y a qu’un PAS (double sens : il sera question de non-consentement, avec Janette Bertrand). Ce disque n’est rien de moins que le sixième du projet Il était onze fois : 11 albums en 1111 jours, ça se retient bien, sacré défi néanmoins.

Le tour de l’univers

Mais revenons à Panopticom : une nouvelle chanson sera dévoilée à chaque pleine lune, comme quoi la chanson fait encore et toujours le tour du cowboy. Le ciel inspire, la planète préoccupe : ainsi Dumas proposera-t-il son Cosmologie le 27 janvier, et le collectif Solastalgie (Jérôme Dupras, Jérôme Dupuis-Cloutier, Guillaume St-Laurent) occupera réseaux et tribunes à la rescousse de la biodiversité. Ellie Goulding, en février, promet d’aller Higher Than Heaven. Le même mois, Simon Lachance, plus modeste, ira sur Le chemin des pots cassés. Gabrielle Shonk, elle, fera son tour d’univers Across the Room.

Chacun son parcours. Bien souvent, ça rime et ça s’arrime avec retour. Les revoyures sont les vivaces de la musique populaire : repousses garanties au printemps. Vaste jardin. Pour Shania Twain (Queen of Me) autant que Gorillaz (Cracker Island), pour Metallica (72 Seasons) autant que Depeche Mode, pour l’irascible Van Morrison (Moving on Skiffle) autant que notre intraitable Yves Lambert, pour l’adorable Adamo (In French, Please !, joli titre) autant que The Zombies (oui, pas tuable, le tandem Colin Blunstone-Rod Argent), pour l’irréductible artiste indie PJ Harvey autant que la survivante Janet Jackson, ce sera le temps des retrouvailles.

Et pour Lana Del Rey, ce sera le pari de la longueur. On a jusqu’en mars pour lire le titre-fleuve de sa prochaine aventure : Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Un tunnel, et quoi encore ! Une quatrième voie ? C’est l’anti Panopticom, dans le genre : la stratégie de mise en marché consiste à faire durer le mystère. Elle se croit toujours un peu dans un film noir, Lana Del Rey : qu’importe le sort du monde quand on se demande ce qui va arriver à la belle, comme au temps de Veronica Lake, la dangereuse blonde qui faisait oublier la bombe atomique à la fin des années 1940.

Pendant ce temps, au présent…

Et tout ça, si l’on en croit les relationnistes et les médias, ces éternels complices, constitue la rentrée d’hiver et du printemps. Autrement dit : ce qui est parachevé, fin prêt, frais gravé. Des entrevues sont au programme, où, invariablement, les artistes souligneront l’étrangeté de vivre au présent ce qui, pour la plupart, a déjà quelques poils au menton. La pandémie a accentué ce décalage : parfois, le « produit fini » a été mis au frais.

Pourtant, l’idée même de rentrer au travail, après les Fêtes, suppose un retour au chantier. En chanson, cela veut dire : plonger dans le processus de création. On a posé la question exprès sur les réseaux : vous en êtes où, là, maintenant ? Qu’en est-il de l’oeuvre en cours ? « Mix le 15 [janvier] pour Hauterive, projet duo avec Catherine Durand », a répondu illico Mara Tremblay. « Des compos et deux reprises, on est ben excitées de sortir ça… »

Pour le guitariste québécois Gretsch Mann, en pause forcée durant la pandémie, la relance passe par la base : un album de reprises country-swing des années 1940-1950 est en train. « Préproduction, partitions, tout est prêt pour l’enregistrement », précise-t-il. « Concrètement, je vais m’autofinancer. Il semble que les subventions ne sont pas pour moi. » Ainsi va une vie de musicien. Jamais rien de certain, sinon le désir.

Chansons au four

La parolière Martine Pratte a « toujours, sans arrêt, des plats au fourneau ». Du tout chaud, en l’occurrence. « J’aurai, si tout va bien, deux chansons sur le prochain album de Marie Denise Pelletier. Les compositeurs sont Louis-Jean Cormier et Corey Hart. L’une des chansons a pour thème les derniers événements qui sont arrivés en Iran avec cette pauvre femme tuée parce que son hidjab n’était pas adéquat… L’autre chanson ? Difficile à expliquer. C’est une chanson très personnelle, mais qui parle de la femme qu’est Marie Denise. C’est fou parce que lorsque j’avais proposé ce texte à Louis-Jean, sa gérante m’avait répondu qu’il était trop occupé. Et une heure plus tard, je recevais le démo de Louis-Jean qui m’a dit qu’il ne pouvait pas passer à côté de ce texte-là. J’étais vraiment… sens dessus dessous ! Marie Denise m’a téléphoné du studio en décembre pour me demander d’y ajouter des mots… alors, ça sent bon ! »

Rentrer, en cela, c’est continuer à cuisiner. Espérer que les chansons se concrétiseront. À quand la sortie ? Peut-être à la prochaine rentrée. Ou une prochaine pleine lune.