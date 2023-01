«Palomino», First Aid Kit

Un peu désemparées dans les Ruins de la dernière fois (il y a cinq ans, déjà), amours contrariées et ruptures successives, Klara et Johanna Söderberg se sont ressaisies, ont rebâti brique par brique leur maison de musique. Encore pétries d’américanité, encore très portées sur leurs années 1970 vénérées, elles ont néanmoins solidifié leur habitat dans leur Suède d’origine. Ready to Run, le troisième titre, se trouve à la rencontre de ces mondes. Imaginez Fleetwood Mac chez ABBA : ambiance plus joyeusement pop, alternance des harmonies caressantes qui ont caractérisé l’alliance sororale (Turning Onto You, 29 Palms Highway) et d’unissons faciles menant à d’immenses refrains dansants (Out Of My Head, Angel). On avouera une préférence pour la manière folkie délicate, le clin d’oeil aux amours les plus durables dans Wild Horses II : « We play Wild Horses on the car stereo / You prefer The Rolling Stones, I like Gram’s ». Tout n’a pas été perdu dans les ruines, comprend-on. C’est bien.

Palomino ★★★★ Folk First Aid Kit, Columbia/Sony Music