«X, Ten years of loving notes and foolin’ around», artistes variés

Définir l’indéfinissable, c’est un peu ce que cherche à accomplir X, compilation soulignant le dixième anniversaire de l’inclassable label français Antinote. Prudemment, on dira que son patron, Zaltan, aime les musiques électroniques, et plus précisément celles dénichées en marge des tendances, mais chez Antinote, on aime aussi la poésie et la chanson, en font foi les brillantes compositions de Simon Poligné (Multo Storia), de Jean-Luc (La truite), de Domenique Dumont (les reflets sonores de La dolce vita !) et, tiens donc, l’ex-Montréalais Bernardino Femminielli (Nobody’s Boy – Development Hell Mix), à nouveau très gainsbourgien, époque Love on the Beat. Ailleurs, ça plane et ça invite à la danse, des sparages acidulés de Nico Motte en début d’album jusqu’aux cadences hard house avec Ron Morelli (Tribute), électro dark avec River Yarra (fameuse Blooms) ou tribales et expérimentales chez IUEKE (fiano-church). Se dégage de cette surprenante compilation le souffle d’une liberté créatrice que l’on souhaite aussi vive pour la prochaine décennie.

X: Ten Years of Loving Notes and Foolin’ Around, 2012-2022 ★★★ 1/2 Électronique Artistes variés, Antinote