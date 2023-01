Des compositrices choyées par le disque

L’édition phonographique relaie amplement les tendances observées dans les salles de concert, où les institutions musicales se veulent désormais le reflet de la société dans laquelle elles évoluent. La programmation d’oeuvres de compositrices et de compositeurs de couleur est en forte augmentation. Nous avons commencé à explorer samedi dernier, avec les compositeurs afro-américains et ukrainiens, dans quelle mesure cette manne sonore permettrait pragmatiquement d’espérer élargir notre répertoire. Les compositrices sont encore plus gâtées.

Ce tour d’horizon a un but bien précis. Les enregistrements, grâce à l’éventail des oeuvres, permettent de découvrir des compositeurs — ici des compositrices — ou, de manière plus ciblée, des oeuvres qui pourront trouver une place légitime dans nos salles de concert.

Nombre d’institutions se plient désormais à la doctrine « équité, diversité, inclusion », sans que l’on puisse évidemment y discerner la part de conviction, d’opportunisme, de conformisme ou de simple instinct de conservation (subventions et commandites menaçant d’aller ailleurs). Rien ne serait pire que d’intégrer des partitions pour le seul fait de « cocher des cases ».

Il restera à déterminer, avec notre système d’éducation musicale sinistré, en quoi programmer Samuel Coleridge Taylor ou Louise Farrenc apporte un élargissement sociologique de l’auditoire des concerts, mais une chose est sûre : c’est par la qualité artistique des oeuvres proposées que l’on convaincra de la légitimité de la démarche.

Valeurs consacrées

Ces deux dernières années ont établi des noms de compositrices tels que Florence Price ou Louise Farrenc et quelques autres. L’heure est au tri à l’intérieur de leurs oeuvres.

Véritable vedette et symbole d’une « renaissance », médiatisée grâce à Yannick Nézet-Séguin, Florence Price (1887-1953), la première grande compositrice noire, avait été révélée par le chef John Jeter chez Naxos. À la tête de la Philharmonie du Württemberg, Jeter vient d’enregistrer son 3e CD Price : deux ouvertures de concert, Songs of the Oak, The Oak, Colonial Danse et Suite of Dances. La Concert Overture no 2 (1943), sur des thèmes de spirituals connus, a assurément beaucoup d’avenir.

Ces deux dernières années ont établi des noms de compositrices, tels que Florence Price ou Louise Farrenc et quelques autres.

Price est à l’aise dans les petites formes de ce programme. L’orchestre étant un peu fruste, il s’agit ici d’une version pour connaître ces oeuvres en attendant qu’un orchestre américain s’y attelle.

C’est Edna Stern qui a donné le coup de pouce majeur à Hélène de Montgeroult (1764-1836). Le nouveau disque de Clare Hammond chez Bis enchaîne 27 études parmi les plus de 100 qui existent. De ce point de vue, Stern, qui variait les genres musicaux (études, sonates), montrait mieux comment Montgeroult ouvre la voie à Schubert. Le disque de complément au sien est, pour l’heure, l’intégrale des sonates par Nicolas Horvath parue fin 2021 chez Grand Piano.

Sur le même registre, celui des études pianistiques, il faut plutôt s’intéresser au premier volume de l’intégrale des oeuvres pour piano de Louise Farrenc. Quatre cycles et 87 études sur deux disques, pour une majorité de premières mondiales. Maria Stratigou, dans le cadre de son doctorat qui l’a amenée à réviser également les partitions, a mis trois ans à tout enregistrer. Le cycle très post-Beethoven et para-Mendelssohn des Trente études op. 26 (1833-1838), qui s’étend sur 70 minutes, est un bijou.

CPO poursuit l’édition des symphonies de la formidable Émilie Mayer (1812-1883). Le coup tordu inventé à l’époque par l’intelligentsia testostéronée pour la réduire au silence fut le refus d’éditer ses oeuvres afin que les orchestres ne puissent pas la jouer.

Le style de Mayer est dans le genre Weber ou Schubert médian (Symphoniesnos 5 et 6). CPO confie ici les Symphonies n os 3 et 7 à l’excellent Jan Willem de Vriend et à la Radiophilharmonie de la NDR. Parfaite initiative, car la résurrection d’oeuvres par des orchestres de 4e catégorie peut être frustrante. C’était le cas avec la « Symphonie militaire » (no 3) de Mayer, enregistrée auparavant à Bremerhaven puis à Schwerin. Voici donc enfin une solide référence avec un meilleur couplage : une Symphonie no 7 sans sous-titre, mais encore plus intéressante.

De la grande compositrice anglaise Ethel Smyth, le Villiers Quartet a enregistré le Quatuor à cordes (1902-1912) pour Naxos. Mais rien n’est très mémorable. La prise de son est éteinte, le jeu du quatuor, poussif et le Quatuor, en l’état, laisse une impression diffuse et filandreuse.

Fanny Hensel, la soeur de Mendelssohn, a assidûment composé pour le piano. En sélectionnant son programme pour l’étiquette Ars, Sontraud Speidel, comme l’avait fait Edna Stern pour Hélène de Montgeroult, offre un large éventail d’oeuvres montrant des influences allant de Bach à Schumann. Ce sont quinze pièces pour piano courtes, mais de la très belle musique romantique inspirée. La Mélodie sans parole no 2 est à ne pas manquer.

Dernière « célébrité », mais dans l’univers baroque, Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729), que l’on connaît pour ses pièces pour clavecin et ses sonates pour violon, est servie par un disque Evidence de l’Ensemble Amarillis présentant les cantates Semele et Judith, une parution moyennement stimulante s’adressant aux spécialistes du baroque français du début du XVIIIe siècle.

Découvertes

Dans le répertoire baroque, une conjonction de trois parutions attire notre attention sur Isabella Leonarda (1620-1704), une nonne de Novare, en Italie du Nord, présentée lors du dernier Festival Montréal baroque. La découverte est bien plus intéressante que celle des cantates de Jacquet de la Guerre.

Un CD Brillant propose les 11 Sonates en trio op. 16 par l’Ensemble Giardino di Delizie. Beau disque, que l’on trouve en entier sur YouTube. Pour plus de variété et de la musique vocale, on pourrait se tourner vers une parution Toccata : Solo and Duo Motets, Trio Sonatas and a “Cantata Morale”. Hélas, la prise de son est tellement colorée et artificielle que c’en est décourageant.

Dans le répertoire baroque, une conjonction de trois parutions attire notre attention sur Isabella Leonarda (1620-1704), une nonne de Novare, en Italie du Nord, présentée lors du dernier Festival Montréal baroque.

On fera donc connaissance, à travers A Portrait of Isabella Leonarda, avec des oeuvres essentiellement vocales, tantôt foisonnantes, tantôt intimistes. La Capella Artemisia est honorable, mais loin d’un ensemble vocal de pointe.

C’est donc pour l’instant, faute de mieux, le moyen le plus avisé de faire connaissance avec la musique étonnamment sensuelle de cette moniale musicienne.

La plus grande découverte est plus proche de nous : Charlotte Sohy (1887-1955), héroïne de l’incroyable coffret Charlotte Sohy, compositrice de la Belle Époque,édité par La boîte à pépites. Trois disques : piano, quatuor, orchestre. On se dit que tant de talent mériterait un livre. C’est fait ! La symphonie oubliée, de la cheffe Debora Waldman et Pauline Sommelet, chez Robert Laffont.

Les Trois chants nostalgiques comme les Deux poèmes chantés pour mezzo sont à intégrer au répertoire de l’OSM ou de l’OM, d’autant que nous avons ici les voix pour chanter ça encore mieux qu’Aude Extrémo sur le disque. À l’instar du nom de l’éditeur, tout est pépite dans ce nectar de musique française à la fois para-Debussy et post-d’Indy. Histoire sentimentale s’intégrerait facilement à tout concert d’orchestre et les quatuors (par le Quatuor Hermès) sont glorieux. C’est « la » très grande parution de ce tour d’horizon.

Encore plus proche de nous, l’Anglaise Ruth Gipps (1921-1999) est honorée par une anthologie de ses oeuvres orchestrales publiée par Chandos sous la direction de Rumon Gamba. Un récent volume 2 s’adresse aux collectionneurs chevronnés de musique anglaise (Arnold, Delius, Ireland passent avant), mais révèle à la fois un Concerto pour hautbois en ré mineur (1941) réussi, Gipps étant elle-même hautboïste, et une Symphonie no 3 (1965) d’une maîtrise orchestrale impressionnante.

À ces monographies s’ajoutent divers disques « transversaux » aux titres évocateurs, tels que La femme, chez Naxos, des mélodies aux nombreux accents orientaux ou deux volumes intitulés The Future Is Female chez First Hand Records par la pianiste Sarah Cahill, des programmes à travers les siècles accumulant le plus grand nombre possible de noms de compositrices avec un son de piano épais. Dans le genre, c’est she/her/hers de la violoniste canadienne Lara St. John qui est le plus consistant, puisqu’il ne propose quasiment que des compositrices de notre temps et permet donc d’entendre du Gabriela Lena Frank et du Jessie Montgomery, les deux nouvelles égéries des programmateurs américains. Ce qui n’est aucunement un gage de qualité en soi…

Notre sélection Price, Songs of the Oak. Concert Overtures. Jetter. Naxos 8.559920. Farrenc, Oeuvres pour piano, vol. 1. Études. Stratigou. Grand Piano, 2 CD, GP 912-13. Mayer, Symphonies nos 3et 7. NDR Radiophilharmonie, Jan Willem de Vriend. CPO 555 511-2. Hensel, Musique pour piano (1821-1846). Speidel. Ars 38615. Leonarda, Sonates en trio. Giardino del Delizie. Brilliant 96421. Leonarda, A Portrait. Cappella Artemisia. Brilliant 96626. Sohy, Compositrice de la Belle Époque. La Boîte à pépites, 3 CD, BAP 01.03.