Musique classique et opportunisme bien tempéré

Les parutions discographiques consacrées à l’Ukraine ou explorant les répertoires de compositeurs noirs et de compositrices se multiplient et relayent les tendances observées dans les salles de concert, où les institutions musicales se veulent désormais le reflet de la société dans laquelle elles évoluent. Le disque, ratissant largement et en profondeur, permet de réaliser un tri artistique salutaire.

Comme Le Devoir l’a rapporté en juillet dernier, les statistiques compilées par l’Institute for Composer Diversity sur le répertoire des orchestres professionnels américains en 2022, publiées le 31 mai 2022, montraient que la programmation des « oeuvres de compositrices et de compositeurs de couleur a globalement augmenté, passant de 4,5 % en 2015 à 22,6 % en 2022 ».

Dans les salles de concert, la réactivité fulgurante a été rendue possible parce que la notion de court terme s’est soudain invitée dans la planification artistique en raison de la pandémie, permettant, par exemple, de répondre très vite, aux États-Unis, à la vague d’indignation soulevée par le meurtre de George Floyd en mai 2020.

Cette tendance est largement relayée par l’industrie du disque. Or, comme par le passé, avec la « révolution baroque » par exemple, cette activité éditoriale nous donne l’occasion d’élargir notre champ de connaissances et de découvrir des oeuvres qui pourront ensuite trouver une place légitime dans nos salles de concert.

En effet, rien ne serait pire que d’intégrer des oeuvres pour le seul souci de quotas et le fait de se donner bonne conscience ou de complaire à quelque « Indice d’équité, diversité, inclusion (ÉDI) » qu’il convient désormais de fournir dans certaines institutions.

Le disque pouvant donc être un guide orientant des choix judicieux et artistiquement pertinents, nous emploierons deux de nos « Grands angles » à faire le point des récentes parutions.

L’effet Ukraine

À la grande peur, aux États-Unis, de voir les commandites fuir en masse un « art de tradition masculine coloniale blanche » pour filer vers la santé, l’éducation et le sport s’est ajoutée, en 2022, une vraie solidarité de coeur envers l’Ukraine.

La parution la plus médiatisée est chez Decca, A Concert for Ukraine du Metropolitan Opera. Yannick Nézet-Séguin dirigeait, le 14 mars 2022, l’hymne ukrainien, Prière à l’Ukraine, de Silvestrov ; l’Adagio de Barber, Va pensiero ; les Quatre derniers Lieder, de Strauss (avec Lise Davidsen) ; et le Finale de la Neuvième de Beethoven. C’est un concert d’une vraie émotion prédestiné aux prix Grammy, cette distinction accordée en classique par un collège électoral qui n’a majoritairement rien écouté de disques dont il a simplement « entendu parler en bien ».

La guerre en Ukraine a surtout attiré l’attention sur le grand compositeur ukrainien vivant Valentin Silvestrov. Disque bouleversant numéro 1 : Maïdan, quatre cycles d’oeuvres chorales a cappella. ECM reprend ici une production du Choeur de chambre de Kiev datant de 2017. Musique plananted’une intense poésie aux racines orthodoxes. Ces berceuses de l’âme (plages 3 ou 13) nous sont devenues essentielles et c’est pour cela que Maïdan figurait parmi nos CD de l’année.

Disque bouleversant numéro 2 : Requiem pour Larissa. Ici, c’est la Radio bavaroise et son étiquette BR Klassik qui récupèrent un concert de 2011. L’oeuvre plus ardue date de 1999 et comprend ces fameux échos du passé, comme dans l’Agnus Dei. C’est un Requiem pour la femme du compositeur, mais un Requiem non liturgique, une sorte de « complainte traumatique ». Il pourrait évoquer les déchirements de Penderecki, mais il débouche sur une sorte de « Requiem ukrainien » (comme celui de Brahms est allemand, mais avec un solo de ténor) dans une fin à la fois poétique et fantomatique nimbée par des sonorités immatérielles.

Ces deux monuments relèguent un peu les parutions de musique instrumentales de DG, qui ont d’ailleurs l’air disponibles uniquement numériquement et en écoute à la demande : un nouvel album du violoniste Daniel Hope et du pianiste Alexey Botvinov et la compilation des enregistrements Silvestrov d’Hélène Grimaud.

On signale aussi chez Toccata un volume 2 de la collection Thomas de Hartmann avec un très gros « Poème-Symphonie » de plus d’une heure, sorte de para-Rachmaninov habile, mais (mis à part l’Andante) moins typé et accrochant que le volume 1.

Approfondir Coleridge-Taylor

Lorsqu’il s’est agit d’instiller de la musique de compositeurs noirs dans les programmations de concerts, les trois noms chez lesquels les programmateurs ont puisé ont été William Grant Still, Samuel Coleridge-Taylor et le Chevalier de Saint-George. Coleridge-Taylor (1875-1912) était un Britannique dont le père était originaire de Sierra Leone. Il est connu pour The Song of Hiawatha, et sa musique s’exporta aux États-Unis.

Deux monographies sont parues récemment. Chandos a exploré la musique de chambre avec le collectif Kaleidoscope qui propose un Trio, un Quintette et un Nonette de la jeunesse du compositeur.

Le Nonette est un pur bijou et, dans l’ensemble, ce disque est de ces très heureuses découvertes que l’on espère. Cela dit, on est dans un langage très académique qui ne développe pas d’idiome particulier. Si le but est de montrer l’influence de Brahms sur un étudiant de 18 ans surdoué en 1893, c’est très réussi.

En matière de portrait d’un compositeur développant un langage propre, le double album de l’orchestre Chineke ! chez Universal est plus en situation avec des oeuvres de maturité :Othello Suite, African Suite, Petite Suitede concert. Mais les captations lors de divers concerts (des bandes de contrôle ou de vrais enregistrements ?) montrent le côté fruste du jeu d’ensemble et rangent l’album au rayon des bonnes intentions. La comparaison des deux Nonettes est cruelle pour Chineke ! .

Nettement plus éloquent : le Violin Concertos by Black Composers Through the Centuries, de Rachel Barton Pine, et l’Encore Chamber Orchestra (concertosde Saint-George, José White Lafitteet Romance de Coleridge-Taylor), l’Orchestre national d’Écosse accompagnant le 2e Concerto pour violon de Florence Price. Malgré un son un peu trop réverbéré, plusieurs qualités émérites ici : la classe instrumentale de Rachel Barton Pine et son discernement dans le choix des oeuvres. Le Concerto op. 5 no 2 du Chevalier de Saint-George justifie son surnom de « Mozart noir ». Le concerto de Lafitte (1864), qui est né à Cuba, évolue quelque part entre Paganini, Bruch et Wieniawski. La Romance de Coleridge-Taylor est suave et celui de Florence Price (1952), qui précède sa mort d’un an, est marqué par un passage central d’une grande tendresse.

Il en va de même pour African American Voices , où l’on retrouve l’Orchestre national d’Écosse dirigé par Kellen Gray dans ce qui devrait être le disque symphonique de « base » de toute exploration de musique afro-américaine. En effet, outre la 1re Symphonie de William Grant Still et Lyric for Strings de George Walker, on trouve la Negro Folk Symphony de William Levi Dawson (1934, rev. 1952). L’historien de la culture Joseph Horowitz s’est penché, au fil d’une demi-douzaine d’ouvrages, sur l’histoire de la musique classique aux États-Unis. Dans un essai intitulé The Soul of Black Classical Music, Horowitz considère la Negro Folk Symphony de Dawson comme le chef-d’oeuvre américain oublié.

L’un des axes d’études de Horowitz est ce qu’il appelle « la prophétie de Dvořák » et les raisons pour lesquelles elle ne se réalisa pas. « Je suis maintenant convaincu que la future musique de ce pays doit être fondée sur ce qu’on appelle les “mélodies nègres” », écrivait Dvořák à la fin du XIXe siècle. « Cela doit être le véritable fondement de toute école de composition sérieuse et originale qui se développera aux États-Unis. »

La faillite de cette voie au profit d’une identité musicale américaine issue de racines européennes (Aaron Copland, Virgil Thomson, Leonard Bernstein) est, selon Horowitz, l’erreur fatale qui a séparé la culture américaine de sa véritable authenticité. Pour Horowitz, le « star system » qui, aux États-Unis, a mis en avant les orchestres, les chefs et solistes plutôt que les compositeurs, et a mesuré ces vedettes à l’aune des standards et du répertoire européen, a eu raison du développement d’un idiome musical américain.

Comme l’a souligné le journaliste Douglas McLennan, il reste donc à explorer, comme Yannick Nézet-Séguin l’a fait avec Florence Price, le répertoire de compositeurs de couleur, dont Nathaniel Dett, Harry Burleigh, William Grant Still, Samuel Coleridge-Taylor, Margaret Bonds, William Dawson et George Walker.

Notre sélection Silvestrov : Maïdan. Mykola Hobdych. ECM 485 8084 Silvestrov : Requiem pour Larissa. Andres Mustonen. BR Klassik 900 344. Coleridge-Taylor : Nonet, Trio, Quintet op. 1. Kaleidoscope. Chandos 20242. Violin Concertos by Black Composers. Rachel Barton-Pine. Cedille CDR 90000 214 African American Voices. Kellen Grey. Linn CKD 699