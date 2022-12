«I ❤ TDJ», TDJ

TDJ, l’alter ego survitaminé de la compositrice et DJ Geneviève Ryan Martel (Ryan Playground), a encore des tours dans son sac. Ce nouveau projet de huit chansons s’ouvre sur une ritournelle familière : Boom Boom Boom (1995), succès dance des Outhere Brothers, ici passé à la moulinette hard trance par la musicienne. On l’imagine sourire à pleines dents, à redonner sur I♥TDJ du souffle à des hits, oubliés ou non — son remix trance épileptique (la pratique porte désormais le nom « nightcore ») du grand succès d’Ellie Goulding, Burn (de 2013, rebaptisé Burn Psy 4ever), n’est ni si vieux, ni oublié, par elle ou d’autres amateurs du remix pirate. En revanche, sa vision du succès We Belong Together (2005) de Mariah Carey s’exprime sur une rythmique drum & bass pétillante, servie avec des accords dance et un nuage de violons synthétiques. On vous laisse découvrir ses autres reprises, car c’est tout le plaisir du projet : réentendre ces vieux refrains comme les imagine TDJ, joyeux, extatiques et rassembleurs.

ITDJ ★★★ Électronique TDJ, Collection Disques Durs