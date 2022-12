«VV5», Vald

Le rappeur français Vald présente VV5, une version (largement) bonifiée de son album V, paru en février 2022, qui a connu un succès immédiat. Treize titres d’un hip-hop sombre, acéré et, surtout, hautement addictif, viennent ainsi mettre un terme au projet désormais riche d’une trentaine de morceaux, pour un ensemble plus cohérent que jamais. « Je fume trop et je mange mal, évidemment, je médite pas/J’suis pas fier de toi, j’suis pas fier de moi, tous les jours, je bois au moins deux Coca. » Fidèle à lui-même, Vald livre des textes honnêtes, où l’autodérision et le second degré priment toujours, et révèlent avec une simplicité déconcertante les travers de notre société. RÉFLEXIONS TRÈS BASSES est certainement l’une des pistes les plus percutantes, éloquentes aussi, puisque le rappeur s’y montre vulnérable sans tomber dans la gravité ou le voyeurisme. Quant à AUCUN RETOUR, Vald y raconte une histoire plus universelle, commune aux deux côtés de l’Atlantique, teintée par le racisme systémique et les inégalités contemporaines notamment. À écouter en boucle !

VV5 ★★★★ Rap Vald,Echelon Records