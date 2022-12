«Dans le futur», Farfadet

Peu d’artisans de la scène rap québécoise possèdent le curriculum vitae de Farfadet. Véritable couteau suisse du mouvement, il a participé à son essor depuis vingt ans, d’abord à titre de rappeur, puis comme beatmaker et DJ, notamment en concert avec l’ami Souldia, qui collabore à deux des sept chansons de Dans le futur. Ces dernières années, c’est surtout à titre de compositeur et de collaborateur qu’il s’est illustré, et l’expérience s’entend dans les musiques de ce minialbum : Farfadet trouve le bon équilibre entre grooves accessibles et réalisation tranchante, trap et tendu sur la chanson titre et Morsure (la meilleure du projet), pop et dansante sur la rétrospective Funambule, ornée d’un motif de guitare (joué par son père) mélodramatique sur Les planètes attendront, sur laquelle Farfadet chante davantage qu’il ne rappe. Apprécions le contraste entre le raffinement des productions et la rugosité de l’interprète, dans sa voix éraillée comme dans sa prosodie qui pèse chacun de ses mots.

Dans le futur ★★★ 1/2 Hip-hop Farfadet,Joy Ride Records