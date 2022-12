«Le Voyage dans la lune», Jacques Offenbach

Cette parution de 2022 du Palazzetto Bru Zane s’adresse à un double public : les amateurs d’opérettes et les férus des diverses adaptations des inspirations de Jules Verne. Évidemment Le voyage dans la Lune (1875) est avant tout objet de scénographie, de spectacle, d’évasion et donc de vidéo. Mais le marché de la vidéo musicale n’ayant guère décollé, quel que soit le support, Bru Zane résiste à s’engager sur ce terrain. Comme précédemment (La fille de madame Angot), c’est l’opérette qui en pâtit le plus. À la seule écoute, on est un peu gêné par cette acoustique sèche, très « petit théâtre ». Mais airs et dialogues s’enchaînent bien dans une intrigue loufoque (là aussi les images permettraient de ne pas mettre une loupe sur la « niaiserie » de certaines situations) soutenue par des chanteurs bien choisis : Violette Polchi, Sheva Tehoval, Matthieu Lécroart, Pierre Derhet, Raphaël Brémard. Cette farce, d’un humour très XIXe siècle, est un complément soigné à la connaissance d’Offenbach, qui montre bien ses « recettes musicales » d’un ouvrage à l’autre.

Le voyage dans la lune ★★★ 1/2 Classique Opérette de J. Offenbach, P. Dumoussaud, Bru Zane, 2 CD, BZ 1048