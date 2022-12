Leo, encore champion!

Le chef argentin Leonardo García Alarcón revenait à Montréal, cette fois avec l’OSM, une fois encore avec des idées novatrices pour bousculer le rituel habituel du concert, idées appliquées à une fervente interprétation de l’Oratorio de Noël.

Leonardo García Alarcón semble faire de la musique pour exalter son pouvoir sensuel et pour bousculer nos certitudes. Au début du concert l’orchestre est seul en scène. La musique de la Cantate I retentit. Le choeur arrive des deux côtés de la salle. C’est le signal de début des cérémonies de la fête de Noël (Cantate I, 25 décembre). Celle-ci ne saurait être un spectacle que l’on regarde mais quelque chose qui nous englobe comme ce choeur qui nous entoure au sens propre.

Excellents solistes

Dans les récitatifs de cette 1re Cantate, la contribution de García Alarcón au clavecin sera exubérante, notamment dans l’air d’alto « Prépare toi », magnifiquement chanté par Avery Amereau, voix profonde et pas maniérée que l’on avait déjà favorablement remarquée lors du concert de cantates de Bernard Labadie. Le chef va loin dans sa recréation dramatique, puisqu’il ménage du temps aux mouvements du choeur en instillant une version orchestrale du choral « Wie soll ich dich empfangen » avant de le faire chanter. « Empfang », la réception du présent de la Nativité , est le mot dominant : l’atmosphère de ce 1er jour est à la plus grande des humilités. L’expression du choeur est presque timorée. Par opposition le Choral récitatif de la basse, l’opposant à la soprano, est péremptoire, préparant un air de basse éblouissant de Konstantin Krimmel, extraordinaire tout au long de la soirée.

Un grand coup de chapeau d’ailleurs pour ce choix de solistes, avec, aussi, la révélation de ce ténor aérien, Laurence Kilsby. Il y a juste la présence récurrente de Marie-Sophie Pollack à tout bout de champ à l’OSM que l’on ne s’explique pas vraiment. Il n’y a rien de ce que fait cette petite voix sûre mais interchangeable que Myriam Leblanc, Magali Simard-Galdès et quelques autres d’ici ne feraient pas aussi bien ou mieux.

Ambiance adaptée

Leonardo García Alarcón avait par ailleurs choisi les Cantates II et IV, soit l’annonciation des bergers pour le 26 décembre (II) et la circoncision de Jésus pour le nouvel An (IV). Tout cela était travaillé dans le moindre détail avec une ambiance lumineuse verte remplaçant la bleue pour la Cantate II et une couleur rouge dominante pour la IV.

La « Sinfonia » d’ouverture de la Cantate II était quasiment le chef-d’oeuvre de la soirée par sa douceur et sa tendresse émue. Le thème de la pastoralité parcourait toute cette cantate. Et quelle émotion, lorsque tous constataient que le « faible nouveau-né sera notre joie et consolation », constatation suivie d’un effet théâtral très fort sur « il doit dompter Satan et finalement nous apporter la paix ». Là aussi, une lumineuse prestation d’Avery Amereau dans « Schlafe mein Liebster ». On rappellera ici la nécessité d’une voix féminine puisqu’il est notamment question d’une mère qui allaite son bébé, ce qui n’empêche pas certains chefs de faire incarner cela par un contreténor.

Dans la Cantate IV les cors faisaient leur entrée et Marie-Sophie Pollack s’est positivement distinguée dans un air en écho très nuancé (avec une excellente choriste en écho). On notera que les chorals conclusifs, la « morale de l’histoire » en quelque sorte, sont présentés en avant-scène, comme si un groupe d’avocats venait faire un plaidoyer devant le peuple pour l’édifier moralement.

On l’aura compris : champion de la musique, Leonardo García Alarcón a encore une fois réussi son pari de transformer son concert en « happening » dont on ne sort pas indemne.

Les petits avions

Par contre, on s’interroge de plus en plus sur certains phénomènes dans les salles de concerts, de l’OSM notamment. Celui avec Barbara Hannigan avait été marqué par une fuite certes limitée sur les réseaux sociaux d’un code permettant d’y accéder gratuitement. Lien de cause à effet ou pas : certaines représentations (samedi notamment) ont vu la prestation si raffinée de Barbara Hannigan massacrée par des gens indifférents qui attendaient la Symphonie fantastique et toussaient à qui mieux mieux.

Mercredi nous avions alentour de singuliers profils venus on ne sait comment et pour on ne sait quelle raison. Les uns se bricolant des avions en papier qu’ils se passaient de droite à gauche en n’arrêtant pas de bavarder pendant tout le concert, d’autres une rangée devant jouaient sur leurs téléphones.

Nous n’avons pas interrogé ces jeanfoutres pour savoir d’où ils venaient. Mais remplir la salle à ce compte-là, si tel est le cas, se fait au détriment et au découragement de personnes qui ont payé le prix fort et ne vont pas tolérer ce genre de cirque très longtemps. On en revient donc aux interrogations de fond exprimées dans Le Devoir par Madame Scheibler, directrice du Festival Bach : en remplissant artificiellement par du dumping ou autre on ne gagne pas du public potentiel, on risque d’écorner la substantifique moelle, la résistance ou la patience de celui qui reste.

L’Oratorio de Noël Oeuvre de Jean-Sébastien Bach, Cantates I, II et IV : « Jauchzet, frohlocket » [Exultez, jubilez !] ; « Und es waren Hirten in derselben Gegend » [Et il y avait des bergers dans la même région] ; « Fallt mit Danken, fallt mit Loben » [Prosternez-vous avec gratitude et en louanges] Marie-Sophie Pollak, Avery Amereau, Laurence Kilsby, Konstantin Krimmel, Choeur et Orchestre symphonique de Montréal, Leonardo García Alarcón. Maison symphonique, mercredi 21 décembre. Reprise ce soir.