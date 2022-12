Souvenirs de Joe Strummer

Il y a vingt ans, le 22 décembre 2002, disparaissait l’une des grandes voix du rock anglais, Joe Strummer. Compositeur, guitariste, chanteur et membre fondateur de The Clash, Strummer aurait aujourd’hui 70 ans, plongé avec nous dans une époque trouble où les discours d’extrême droite se font de plus en plus bruyants aux États-Unis, en Europe et ici. La voix de cet artiste militant, qui a passé sa vie à lutter contre le racisme et le fascisme, nous manque. Paru cet automne, un coffret réunissant son oeuvre avec le groupe The Mescaleros nous rappelle la parole engagée du musicien.

La dernière chanson de Between Evils, le tout premier album de l’auteur-compositeur-interprète montréalais Paul Cargnello, paru en 2003, s’intitule Strummer. « L’annonce de son décès m’avait choqué », nous dit Cargnello, qui n’a jamais caché l’influence que le Britannique a eue sur son propre parcours musical. « Ça m’a choqué, parce que j’avais le sentiment que je vieillirais avec lui. À cette époque, j’avais joué en première partie de Billy Bragg », frère de luttes de Strummer qui, comme lui, était fermement engagé à gauche.

« Je me disais : Bragg donne encore des concerts, alors c’était possible qu’un jour, je rencontre Strummer », poursuit Cargnello, dont le plus récent album, Lies, est paru en novembre 2021. Il ne l’a jamais rencontré, mais l’a vu quelques fois en concert, dont celui, mémorable, donné au Spectrum le 13 octobre 2001 — la première visite à Montréal de Strummer depuis le dernier concert de The Clash au Forum, en 1984. Il nous avait d’ailleurs servi quelques titres de son ancien groupe, au grand plaisir des fans. « Nous avions tous nos pins “antifascistes” sur nos blousons ; toute la scène activiste montréalaise, tous ceux qui partageaient les mêmes valeurs progressistes y étaient. Je me sentais chez moi dans un concert de Joe Strummer. »

Photo: Sho Kikuchi

Le musicien fut retrouvé mort chez lui, foudroyé par une crise cardiaque, un 22 décembre. « Il était la voix passionnée et intelligente du punk », a dit le journaliste de la BBC dans son reportage diffusé le soir de son décès. Reconnu pour ses dix années (de 1976 à 1986) à la tête du groupe punk The Clash, Joe Strummer a mené sa carrière sans faire de compromis, abordant dans son oeuvre des thèmes aussi urgents que la violence économique, raciale, sociale, policière, dénonçant le politique et le militaire, s’engageant en Grande-Bretagne auprès de la Ligue antinazie et le mouvement Rock Against Racism.

« À l’époque, dans les années 1980, Strummer réagissait aux politiques de Margaret Thatcher et Ronald Reagan », rappelle Paul Cargnello, en citant des brûlots comme Straight to Hell, chanson sur le thème de l’immigration et des réfugiés, tirée de Combat Rock (1982). « Ce qui le passionnait, c’était la musique révolutionnaire », insiste encore Cargnello pour souligner le lien que faisait Strummer entre le rock et le reggae, une des caractéristiques musicales de The Clash qui, sur son premier album paru en 1977, reprenait Police & Thieves, succès des Jamaïcains Junior Murvin et Lee Perry.

La vie après The Clash

Le coffret Joe Strummer 002: The Mescaleros Years représente le meilleur de la carrière post-The Clash du musicien qui, avant de fonder le groupe The Mescaleros, avait composé des musiques de film, collaboré avec The Pogues et retrouvé son vieux complice Mick Jones, guitariste de The Clash, avec son projet Big Audio Dynamite. Il nous faudra cependant attendre la parution du premier album avec les Mescaleros, Rock Art and the X-Ray Style (1999), pour retrouver Joe Strummer au sommet de son art.

« Ce premier album m’a bouleversé, confie Paul Cargnello. Tu vois, je suis aussi un grand fan de John Lennon ; j’aime les Beatles, mais je préfère la carrière solo de Lennon, et pour Strummer, c’est pareil. Dans son oeuvre solo, il a trouvé la maturité. Ses textes, sa plume, étaient selon moi supérieurs à l’époque The Clash. On y retrouvait encore le côté punk rock, mais c’est son amour des musiques d’ailleurs, des Caraïbes, d’Afrique et d’Amérique latine qui s’exprime. »

Musicalement, ce premier album comme les deux suivants — Global a Go-Go (2001) et Streetcore, album posthume paru en 2003 sur lequel on entend sa poignante relecture de Redemption Song de Bob Marley — insistent moins sur les guitares électriques qu’à l’époque de The Clash. La guitare folk prime, ainsi que les effets de studio venant rehausser les parfums enivrants du dub jamaïcain. Strummer s’aventure même du côté électronique, sur une chanson comme Techno D-Day — le nouveau coffret révèle une version démo de celle-ci, incluse sur une compilation de quinze chutes de studio, enregistrements obscurs ou totalement inédits.

Un détail frappe en réécoutant ces trois albums : Joe Strummer, quelle plume il avait ! Avec les Mescaleros, le conteur en lui se révèle, s’inspirant de la vie et du quotidien pour tisser des perles de chansons qui contrastent avec ses nombreuses prises de position.

« Ma chanson préférée de Joe Strummer, toutes époques confondues, c’est Get Down Moses [de Streetcore], confie Cargnello. Il y aborde le racisme aux États-Unis à travers des références bibliques et au LSD. Je suis tellement fasciné par ces auteurs-compositeurs capables d’évoquer plusieurs choses dans une seule chanson. Et sa poésie, sa plume... magnifique. On parle rarement de Joe Strummer en le comparant à un Bob Dylan, et pourtant, c’était aussi un grand écrivain » qui aurait tant à dire de l’état du monde en 2022…