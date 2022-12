Le rock and roll (et le punk, et le techno) du Père Noël

Cantiques et marchés de Noël, gâteaux aux fruits et messe de minuit, bastringues ou réveillon devant le téléviseur… Heureusement, il existe d’autres options aux traditions du temps des Fêtes pour ceux qui souhaitent vivre le moment dans le plaisir et l’originalité. Petite recension de partys de Noël et du jour de l’An en marge des clichés saisonniers.

Tradition punk, mais tradition quand même : l’auteur-compositeur, violoniste et éditeur — entre autres chapeaux — Norman Nawrocki récidive le jeudi 22 décembre avec la 9e édition du Rad Non-Xmas Music Show, présenté comme « l’antidote parfait au traditionnel saindoux [traduction de « schmalz »] de la saison » de Noël. À la Casa del Popolo, une dizaine d’artistes joueront tout (punk, rock, jazz, synth-pop, musique contemporaine, klezmer) sauf les airs du temps des Fêtes, une proposition salutaire.

Le même soir, les bonnes gens du Turbo Haüs auront une pensée pour les pigistes avec son Party des Fêtes « pour tous ceux qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont des entrepreneurs indépendants ou qui veulent simplement passer du bon temps » — entrée gratuite, ambiance impayable.

Même les jours fériés, la fête ne prend jamais congé au légendaire club Balattou, qui présente des concerts les 22, 23, 24 et 25 décembre. Montréalaise d’origine brésilienne, Bianca Rocha lance les festivités jeudi, suivie par Oluwa Banjo, musicien aux racines camerounaises. La veille de Noël, place à la rumba congolaise de Blaise Labamba et à son orchestre Kotakoli, puis au zouglou ivoirien de Tajoa le 25. Prix d’entrée : 10 $, une aubaine.

Les origines de la mode du chandail laid de Noël sont nébuleuses (américaine, la tendance serait née dans les années 1950 avant de gagner en popularité trois décennies plus tard), mais le gag persistera au Stereo Bar, lors du Ugly Xmas Sweater Party le 25 décembre — aux platines, UNDFND PRML et Shades of BLK.

Un peu de musique pour accompagner tout ça ? C’est une tradition depuis déjà sept ans, en décembre, l’étiquette Slam Disques offre ZOO, compilation sur laquelle ses artistes nous gâtent de reprises de leur cru. Le millésime 2022 est spécialement goûteux : Slater & Fils reprenant un classique de Rock et Belles Oreilles, Frank Custeau traduisant Video Killed the Radio Star de The Buggles (devenue Internet a tué Musique Plus), des reprises des BB, Jean Leloup ou Zébulon, Limp Bizkit et les Viagra Boys chantées en français, qu’on déniche sur la page Bandcamp de la maison de disques. Et tant qu’à visiter le détaillant musical numérique, cherchez aussi la page Bandcamp de la maison de disques Pacific Plaza pour un Noël vaporwave (It’s a Vaporwave Christmas, vol. 3.) et celle de Tramp Records pour un Noël funk (Santa’s Funk & Soul Christmas Party 4) ; ça change du Noël d’André Gagnon.

Veillées

Direction Sala Rossa pour une veille du jour de l’An inclusive mijotée par le collectif queer Unikorn — jusqu’à 3 h, plus d’une douzaine de musiciens et DJ défileront, parmi lesquels Lafhomme, Syana, Awwful, Sisi Superstar et Dijipoune. Pour une soirée plus rock, juste de l’autre côté du boulevard Saint-Laurent, la fête organisée par la Casa del Popolo réunira de jeunes pousses hardcore, dont Public Acid de la Caroline du Nord. Autre option rock alléchante, Les Deuxluxes à l’Esco, rue Saint-Denis, accompagné des ambiances musicales de DJ Poulet, dès 21 h.

Les experts de la fête du collectif Moonshine préparent une soirée spéciale dans un espace qui sera tenu secret jusqu’à la dernière minute ; l’habitude de la maison cofondée par Pierre Kwenders. Même l’affiche des DJ et musiciens invités reste à être dévoilée, mais cette nuit baptisée Saï Saï s’animera de 10 h à 7 h du matin et regorgera de grooves afro-électroniques de qualité. Dans le même esprit dansant, le Balattou — encore lui ! — prépare son réveillon « à la Tropicale » le 31 décembre, avec les airs mandingues d’Aboulaye Koné (guitare) et Zal Sissokho (kora), un buffet africain et une piste de danse animée.

Toujours le 31 décembre, on la jouera disco et new wave du côté du Bar Le Ritz PDB, et plus techno au chic Système, jeune bistro et boîte de nuit installée sur la Plaza Saint-Hubert, pris d’assaut par la famille de la maison de disques Éditions Appaerent : au menu musical, Marie Davidson et Feu St-Antoine feront DJ, performance live de Lash en prime.