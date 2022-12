La «Messe en si» d’un monde terrassé

Yannick Nézet-Séguin reprenait dimanche après-midi, à la Maison symphonique, la Messe en si de Bach, qu’il avait dirigée sans public au Festival Bach 2020. On s’attendait à une amplification de sa vision d’alors, mais bien des choses ont changé.

Rendant hommage à Jean R. Dupré, président-directeur général de l’Orchestre Métropolitain, qui part à la retraite après dix ans d’un mandat marqué, selon Yannick Nézet-Séguin, par un accroissement de l’ancrage de l’orchestre dans la communauté et à l’international, le chef soulignait la transition pacifique et amicale avec la nouvelle p.-d.g., Fabienne Voisin, dans un monde musical « fait de départs fracassants et d’intrigues ». Voilà qui est se vider le coeur.

Yannick Nézet-Séguin soulignait aussi la place de la Messe en si et, aujourd’hui, sa nécessité comme message de paix. L’oeuvre symbolise une sorte d’harmonie du monde, alors que la guerre est une réalité plus que jamais tangible, que les bonnes intentions climatiques priment sur l’action et que les socles financiers se fissurent. C’est ce poids d’un monde terrassé que semblait porter l’interprétation de dimanche. Parfois volontairement, parfois par défaut.

Chape de plomb

À l’issue de la webdiffusion de 2020, nous avions conclu notre compte rendu : « Yannick Nézet-Séguin doit à tous les mélomanes de reprendre cette oeuvre “en vrai” l’an prochain. Ce n’est pas possible de manquer dans sa vie un monument pareil. Même à cause d’une pandémie. »

Malgré des conditions sanitaires draconiennes en matière de distanciation des musiciens, le chef avait réussi à communiquer une intense sensation de souffle mystique. « Hymnique, grand style, intemporelle » étaient les trois mots que nous avions mis en exergue et nous attendions une amplification de cela par le retour d’une disposition « normale », qui aurait permis d’augmenter le souffle général par effet de masse. Que nenni !

Dès le premier mot « Kyrie », cette Messe en si, millésime 2022, apparaissait écrasée sous une chape de plomb, avec un choeur contrit, ayant perdu la force de supplier ou d’en appeler à Dieu. Très étrange vision, où lorsque les basses chantent « Credo », on a l’impression qu’elles s’excusent de croire. Même le « Gratias » était touché par ce chant doucereux et timoré, la gradation à l’intérieur des choeurs (le retour de « et in terra pax » dans le Gloria) donnant rarement lieu à une exaltation expressive. Ce manque d’affirmation du croyant, d’interpellation du Divin, était chose étonnante, voire sidérante.

Il y avait là une part de vision du chef, qui fait des deux moments de « poids » (« Qui tollis » et « Agnus Dei ») les deux temps forts de son interprétation. Mais il y avait aussi beaucoup de lacunes chorales. On s’est beaucoup ennuyé de la Chapelle de Québec à entendre ce pupitre poussif de ténors, ces sopranos hétérogènes. D’accord, par exemple, avec le « Et incarnatus » très lent et sans consonnes, façon Carlo Maria Giulini, mais quand on a les choristes pour le faire, pas avec des attaques pareilles et un organiste qui monte le son pour préserver l’intonation. Enfin, autre problème de culture chorale, lorsque les cordes plantent des clous pendant le Crucifixus, il faut que le choeur en fasse de même avec des entrées mordantes sur « Cru » (de Crucifixus) ou « Pa » (de « Passus »). De toute manière, les entrées molles étaient le lot de l’après-midi.

Petit changement par rapport à 2020 : le chef, qui avait opté à bon escient pour un continuo associant orgue et clavecin, s’est privé cette fois des couleurs du clavecin. Enfin, les solistes de l’époque, Kimy McLaren, Rihab Chaieb, David Portillo et John Relyea, ont été remplacés par Erika Baikoff, Karen Cargill, Werner Güra et Nathan Berg. Karen Cargill dominait aisément son monde (fabuleux « Agnus »), le duo ne se faisant jamais avec une soprano honorable, mais se dodelinant beaucoup. Le timbre serré et couvert de Güra faisait peine à entendre une semaine après le lumineux Andrew Haji. Quant à Berg, sa voix est désormais un peu engoncée.

En attend-on désormais trop de Yannick Nézet-Séguin ? Peut-être. À moins qu’il voulût défendre une version nihiliste à la tête d’un choeur incapable de donner vie à cette vision.

La Messe en si mineur de Bach Erika Baikoff (soprano), Karen Cargill (mezzo), Werner Güra (ténor), Nathan Berg (baryton-basse), Choeur, Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Maison symphonique de Montréal, 18 décembre 2022.