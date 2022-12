Les 15 meilleurs albums québécois de 2022

Retour en 15 étapes sur une année riche en groove et en émotions. La sélection de Sylvain Cormier et de Philippe Renaud.

1. Crash, Les Louanges

Grâce à son premier album, La nuit est une panthère (2018), Vincent Roberge a goûté au succès et à ce qui vient avec, les concerts qui s’enchaînent, le surmenage et les voyages, l’éloignement, autant d’expériences qui ont nourri les thèmes de Crash, rencontre entre la pop francophone et le R&B contemporain aussi pertinente que réussie. On y découvre parmi les meilleures compositions des Louanges, telles que Encore, Qu’est-ce que tu m’fais, Cruze et Facile. (P.R.)

2. José Louis and the Paradox of Love, Pierre Kwenders

Depuis presque dix ans, Pierre Kwenders cherche à créer des liens musicaux entre l’Europe, l’Amérique et l’Afrique, mais seulement avec José Louis and the Paradox of Love a-t-il enfin découvert que le plancher de danse était le point de chute de ses influences musicales. En phase avec le mouvement afrobeat, Kwenders propose sa propre vision d’une musique de club électronique tributaire de la rumba congolaise et du soukous, tout ça au service des chansons les plus personnelles de son répertoire. (P.R.)

3. Depuis, Lydia Képinski

Chaque concert de Lydia Képinski se conclut par un parterre bondé et bondissant sur les rythmes dansants des chansons de Depuis, deuxième album de l’autrice, compositrice et spectaculaire interprète, reconnue pour son sens du théâtre. Le collaborateur et coréalisateur Blaise Borboën-Léonard a tout saisi de l’impulsion créatrice de Képinski, qui a accouché d’un petit chef-d’oeuvre de chansons synth-pop gavé de tensions, de drames personnels et d’autodérision. (P.R.)

4. Chiac Disco, Lisa LeBlanc

Question : comment jouir à ce point d’un album résolument disco de Lisa LeBlanc quand on préfère de loin la folkeuse rock’n’cajun ? Réponse : expertise et plaisir. C’est tout Lisa, la marge de manoeuvre, la verve, la manière de dire et ressentir, mais à la grandeur de la piste de danse. Exemple ? Pourquoi faire aujourd’hui, ode à la procrastination, s’avère un exploit de prosodie en vers de quatre pieds. « Passer l’balai / passer la moppe / app’ler ma mère […] sortir dehors / ça m’f’rait pas d’tort ». La pointure Diana Ross, quoi. En s’amusant follement. (S.C.)

5. La maison orpheline, Catherine Durand

Jamais ses mots n’ont été aussi tranchants. Avec l’aide de Vincent Legault (des Dear Criminals), nouvel allié, grand arrangeur, elle a pu exprimer des états d’âme extrêmes. Plus c’est orchestral et immense, plus c’est intimiste et naturel. Paradoxe ? Plus les cordes et claviers s’emportent, plus la douceur l’emporte. Il y a des séquences instrumentales à la fin de plusieurs chansons : il se passe qu’on a plus que jamais le temps de recevoir les mots de Catherine. Oui, ça se peut. (S.C.)

6. Soap Box, Waahli

La collaboration entre le rappeur, chanteur et membre du Nomadic Massive Waahli et le compositeur-réalisateur Boogát produit des étincelles sur Soap Box, un modèle de métissage entre hip-hop, soul/R&B (superbes Invisible avec Sam I Am et Bridge, avec Malika Tirolien), rythmes latins et africains, le tout interprété en anglais, en français et en créole, dans un hommage aux racines haïtiennes du musicien et à sa famille enracinée dans le nord de la métropole. Du groove, de l’âme et de l’intelligence. (P.R.)

7. Le soleil et la mer , Bibi Club

Cela se passe juste avant le matin. Un ballet somnambule. Précision de chorégraphie, grâce du geste répété, au point de l’oublier. État second, état de grâce. Dans la chambre d’écho, tout autour, le ramdam d’un branle-bas. Percussion de petits pas, concert improvisé de petites voix. Dehors, on jurerait que le soleil va se lever dans la mer. Nanosecondes d’éternité. Et voilà, ça y est. C’est le matin. Et c’est le premier album du Bibi Club. On est tenté de dire : une nouvelle sorte d’album. Un disque à écouter en dormant debout. (S.C.)

8. Who Would Hold You If the Sky Betrayed Us ?, Thus Owls

Chaque album de Thus Owls mérite notre attention, mais sur ce cinquième, le groupe rock avant-gardiste embrasse sans demi-mesure ses influences jazz, accordant une place prépondérante aux cuivres, dont les timbres clairs contrastent avec le son crépitant et abrasif des guitares de Simon Angell. Erika n’a jamais chanté avec autant d’assurance et d’audace que sur cet ambitieux album double évoquant Radiohead autant que la production de la seconde moitié des années 1970 de Joni Mitchell (Court and Spark, The Hissing of Summer Lawns, Hejira). (P.R.)

9. Arboretum, Duu

Le multi-instrumentiste a offert à l’univers livre et disque célébrant ce qu’il décrit dans son introduction comme son « amour des végétaux, qui se manifeste surtout dans ce qui se trouve autour de nous sans que l’action humaine soit concernée ». Il ajoute, pour être bien clair : « En d’autres mots, ce qui pousse tout seul. » Duu, Étienne Dupré au civil, actif dans plusieurs formations, en plus d’être le bassiste attitré de Klô Pelgag, a réussi un exploit rare pour un accompagnateur : la synthèse de toutes ses collaborations. Luxuriant jardin, labo vivant. (S.C.)

10. Disruption, Vulgaires Machins

Vulgaires Machins a juré qu’il ne se reformerait pas pour rouler sur le fonds de commerce de ses succès passés. Douze ans après Requiem pour les sourds, le groupe punk a trouvé une nouvelle motivation, celle de résister à la désillusion. Le monde part en couille, serrons-nous les coudes : l’urgence rend Vulgaires Machins à nouveau pertinent, et imaginatif sur le plan strictement musical, alors que son punk rock a des reflets new wave et bénéficie de la présence accrue de Marie-Ève Roy à titre de compositrice et chanteuse soliste. (S.C.)

11. La mélodie, le fleuve et la nuit, Jérôme Minière

Entendez-vous « le son du temps qui nous dépasse » ? Ça siffle dans les oreilles tellement ça va vite. Les avez-vous seulement vu passer, les vingt-cinq dernières années passées en compagnie de Jérôme Minière ? Il y a des traces, pourtant. Une petite vingtaine de disques signés Minière (ou Herri Kopter), mine de rien. Et des trames, des trames, des trames, tant de trames, Jérôme Minière est le tramway de la trame. Et c’est tout naturellement à un grand tour de rails qu’il nous a conviés, devenu grand. Sans grandiloquence. Tout simplement grand. (S.C.)

12. Mercure en mai, Daniel Bélanger

Notre champion a finalement accepté de faire du pur Daniel Bélanger, comme au début. Bouton pause sur les exercices de style, rockabilly ici, chants russes là, comédies musicales et néowestern morriconien : la sortie de chez Audiogram (dans la foulée de la retraite du grand frère Michel) et l’entrée chez Secret City Records ont ainsi sonné le retour du mélodiste fabuleux du temps de… Rêver mieux. Oui, ce niveau-là. Assumé, mélodiquement supérieur exprès, le temps d’un album essaimé de tonnes de sons évoquant le foisonnement des provenances et influences rencontrées en cours de route. (S.C.)

13. To Coax a Waltz, Shaina Hayes

L’agricultrice chantante de Shigawake a fait pousser des chansons. Au coeur de la baie des Chaleurs, entre francophones, anglophones et Autochtones, toutes racines entrelacées, son country-folk est empreint de beauté tranquille, chanté en toute lenteur, sur un ton lancinant et mélancolique. Le timbre doux, la guitare grattée délicatement ne sont jamais perdus dans l’instrumentation : les musiques bénéficient d’un saupoudrage savant, on est tout le temps bercés, caressés… envoûtés. Bienfaits en quantité. (S.C.)

14. Construire une table pour y mettre notre poing ensemble, Bolduc tout croche

Groupe pas trad ni approximatif. Ce quatrième album est alt-country… philosophique. D’allégeance humaniste. On s’y questionne sur ce qui unit ou sépare les gens : l’âge, la provenance, le lieu d’appartenance. On y prend à témoin Emmanuel Levinas, philosophe de la responsabilité envers l’autre, et Mikhaïl Bakounine, chantre de la liberté d’autrui. Mais si : leurs noms sont des titres de chanson. S’exprime en toute simplicité country une pensée complexe, qui se déploie dans la splendeur de guitares, en valse, en country-rock, jusqu’en rockabilly. (S.C.)

15. 20 printemps, Le Vent du Nord

L’album du vingtième anniversaire de l’ensemble trad Le Vent du Nord est une réussite à tous les niveaux — compositions ou adaptations d’airs du terroir, orchestrations, thèmes abordés —, interprété par des musiciens de classe mondiale. En cette époque où la scène « classique moderne » continue à charmer les foules, l’orchestre intègre des idées de musique contemporaine/post-romantique à son travail, du plus splendide effet sur des chansons comme Ma Louise, Marianne ou l’a cappella L’auberge. (P.R.)