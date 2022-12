Les 15 meilleurs disques venus d’ailleurs en 2022

La quinzaine d’albums ici retenue se veut le résultat d’une joute de souque à la corde qui n’a rien à faire des chiffres d’écoute. La passion a ses raisons, voici les nôtres. Le choix de Sylvain Cormier et de Philippe Renaud.

1. Mr. Morale The Big Steppers, Kendrick Lamar

Déjà au sommet de la pyramide du rap mondial, Kendrick Lamar en rajoute avec un album concept ambitieux, moins sur le plan de l’esthétisme musical (plus éparpillé que sur son classique To Pimp a Butterfly) que sur celui des thèmes abordés, qui vont des droits civiques à la masculinité toxique, en passant par la tolérance des différences qui ne devraient plus nous éloigner. Confessionnel, intime, le MC affiche une vulnérabilité jusqu’alors inouïe, tout ça servi avec l’experte verve qu’on lui reconnaît. (P.R.)

2. Dragon New Warm Mountain I Believe in You, Big Thief

L’autrice-compositrice-interprète Adrianne Lenker et ses collègues de Big Thief nous ont fourni le premier coup de foudre musical de 2022, sur disque comme sur scène (de l’Olympia en avril, après un hiver confiné). Quelle bête que ce Dragon, album double foisonnant de grands refrains et d’idées musicales ingénieuses ! Big Thief provoque la collision entre musique de racines américaine et indie rock ouvert aux sonorités électroniques ; Lenker s’y confirme comme l’une des grandes plumes de sa génération, comme l’est Jeff Tweedy pour Wilco. (P.R.)

3. Motomami, Rosalía

Présenté comme le journal intime de cette musicienne devenue star planétaire dans la foulée du succès de son deuxième album, Motomami épate par l’étendue de ses influences musicales, allant du plus pop (reggaeton racoleur sur Chicken Teriyaki) au plus expérimental (précieuse seconde moitié d’album). Rosalía l’audacieuse, la voix d’or (touchante Delirio de Grandeza) accomplit ce que trop peu d’artistes de sa stature osent : repousser les limites de la pop et inviter ses fans à s’ouvrir les oreilles à l’au-delà musical. (P.R.)

4. Big Time, Angel Olsen

Ça prend au coeur, de la première à la dernière douloureuse et libératrice note : les bouleversements dans la vie d’Angel Olsen s’entendent, résonnent. Sa pandémie a été plus que mouvementée : elle a perdu ses deux parents, coup sur coup, peu après leur avoir présenté sa compagne et s’être déclarée queer. Entre le deuil et la suite, elle chante son brutal désarroi et la douceur d’un grand calme enfin trouvé. C’est l’album du chemin qui va de la culpabilité à l’acceptation. « I can’t say that I’m sorry when I don’t feel so wrong anymore. » (S.C.)

5. And in the Darkness, Hearts Aglow, Weyes Blood

Mélancolique dans le son, lucide dans le propos, la Californienne Natalie Mering avait senti avant même l’arrivée de la pandémie le besoin de plancher sur une trilogie inspirée par le « sentiment d’une catastrophe imminente », dont And in the Darkness, Hearts Aglow constitue le deuxième volet. Sa voix veloutée hante It’s not Just Me, It’s Everybody en ouverture, la lente cadence bercée par des accords de piano et des choeurs aériens en contrepoint d’une de ces mélodies poignantes dont elle a le secret. (S.C.)

6. Natural Brown Prom Queen, Sudan Archives

Chanteuse, rappeuse, compositrice et violoniste classique de formation, Sudan Archives (Brittney Denise Parks) est en quelque sorte la version américaine de la brillante Little Simz britannique, ce deuxième album défiant aussi les conventions de genre, malaxant pop, électro, soul, rap, gospel. Natural Brown Prom Queen est l’album de la révélation pour cette musicienne pleine d’esprit et de ressort qui nous offre un haletant voyage musical en 18 captivantes chansons. (P.R.)

7. A Light for Attracting Attention, The Smile

En est-ce vraiment fini de Radiohead ? Si tel est le cas, The Smile n’est pas une triste solution de rechange. Le trio composé de Thom Yorke, Jonny Greenwood et du batteur jazz Tom Skinner (Sons of Kemet) a offert un album plus grand que la somme de ses parties, sur lequel les inquiétudes de Yorke s’expriment dans un mélange d’indie rock, d’afro-jazz et d’expérimentations électroniques, dans ce qui fut unanimement qualifié de meilleur projet parallèle à Radiohead. Un album live, enregistré en juillet dernier au Montreux Jazz Festival, vient tout juste d’apparaître. (P.R.)

8. Fear of the Dawn, Jack White

Canons contre canons, ce n’est pas un hasard si ce disque solo a autant de White Stripes dans les hachures au scalpel et les vocalises en haut du registre. On a besoin de ces armes familières, faut croire : ça secoue salutairement les vilaines bêtes. Même quand le rap de Q-Tip s’en mêle, on est franchement fils des Who et de T. Rex. Morning, Noon and Night est funky rock à la Prince, Shedding my Velvet ranime le Led Zep perso. Et ainsi de suite. Bang, double bang. Premier de deux disques cette année pour le Jack déchaîné. (S.C.)

9. Ghost Song, Cecile McLorin Salvant

La qualité de l’interprète n’est plus à établir, ce qui saute aux oreilles dès l’ouverture de ce sixième album, alors qu’elle s’approprie de foudroyante manière la magnifique Wuthering Heights de Kate Bush, a cappella jusqu’à ce qu’une ligne de basse électrique surgisse. Ce que démontre Ghost Song, en revanche, c’est la vive et fertile imagination de la musicienne, qui fait exploser les timbres, les textures et les rythmes sur cet album traversé par les thèmes des fantômes et de la nostalgie. (S.C.)

10. Chloë and the Next 20th Century, Father John Misty

En 1968 parut The Turtles Present the Battle of the Bands. Le groupe folk-rock s’était prêté à 12 incarnations, qui se voulaient caricaturales, mais qui ne l’étaient pas tellement : c’était plutôt une permission de se déployer sous toutes les facettes possibles. Du grand art ! C’est un peu beaucoup le projet de Father John Misty : une fresque à 360 degrés, un tour de siècle improbable qui va bien au-delà de la musique pourtant vaste d’esprit de la quinzaine d’albums lancés sous diverses appellations en 20 ans par Joshua Tillman. (S.C.)

11. Fossora, Björk

L’album « post-pandémique » de Björk lui sert comme à nous d’exutoire. Sauvage ? Exigeant ? Par moments, oui, mais jamais hermétique, l’icône de la pop d’avant-garde retrouvant le plaisir des rythmes dansants en les habillant d’orchestrations savantes au sein desquelles exultent les choeurs, les cordes et des sonorités quasi industrielles, comme si tous les êtres de sa biodiversité musicale luttaient ensemble pour leur survie. La carrière de l’Islandaise est un exemple de constance et de recherche de pertinence. (P.R.)

12. Earth, Sault

Nous avons choisi l’album Earth en raison des accents rythmiques traditionnels d’Afrique qui le caractérisent, mais en toute franchise, nous aurions pu choisir n’importe lequel des cinq autres albums que Sault a lancés en 2022. Le mystérieux collectif mené par le compositeur et réalisateur Inflo (il signe plusieurs titres du tout nouvel album de Little Simz) cartographie les genres musicaux issus de la tradition afro-américaine, son soul, funk, rap, gospel et house portant avec lui un message socialement et politiquement engagé. (P.R.)

13. Consolation, Pomme

Comme Björk, Pomme offre un album «fongique», le champignon servant de métaphore à son évolution musicale. Enregistré chez nous, avec des musiciens d’ici, son Consolation aurait pu figurer dans notre palmarès des disques d’ici, et la rencontre entre l’artiste et son réalisateur Flavien Berger donne de passionnants bolets, cèpes et chanterelles. Sa chanson est souvent folk, et revêt des couleurs électroniques ouvrant sur de nouvelles avenues musicales. (P.R.)

14. Kingmaker, Tami Neilson

La formidable Tami a-t-elle été plus intense, cinématographique dans les arrangements, plus directe dans le propos ? « You can bet, most famous girl ain’t no-one heard of yet / But I’m all set », déclare-t-elle dans King of Country Music, une chanson-manifeste sur la place qui devrait lui revenir. C’est son histoire qu’elle raconte, et toutes les frustrations se sont canalisées en énergie. « Big boys, big noise / It’s my turn, you’re gonna learn / Keep walkin’, Mama’s talking », intime-t-elle aux misogynes de l’industrie du disque et du spectacle. À bon entendeur. (S.C.)

15. The Forever Story, JID

Originaire d’Atlanta, le rappeur JID n’est plus exactement une recrue, offrant avec The Forever Story son troisième album en une douzaine d’années de carrière, ni le MC le plus en vue sur une scène outrageusement dominée par la tendance des rappeurs-chanteurs sur des rythmiques trap et drill. Et c’est précisément la raison pour laquelle on lève notre chapeau à cet authentique cuisinier de la rime, couteaux aiguisés, prosodie tranchante, technique de cordon-bleu. Nourrissant album qui rend la monnaie de sa pièce au dernier Kendrick Lamar. (P.R.)