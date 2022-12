Billie Eilish et Kendrick Lamar, têtes d’affiche d’Osheaga

La mégavedette Billie Eilish, le rappeur Kendrick Lamar et le trio australien de musique électronique RÜFÜS DU SOL seront les têtes d’affiche de l’édition 2023 du festival Osheaga, qui aura lieu du 4 au 6 août prochains au parc Jean-Drapeau, sur l’île Sainte-Hélène, à Montréal.

Billie Eilish fera vibrer les festivaliers le samedi soir, et Kendrick Lamar fera de même le lendemain, a annoncé mercredi le promoteur de l’événement, Evenko. RÜFÜS DU SOL sera pour sa part en vedette lors de la première soirée.

« Nous sommes emballés de voir RÜFÜS DU SOL et Billie Eilish accéder aux scènes principales après leurs excellentes performances en 2019 et [en] 2018, et nous sommes impatients de retrouver Kendrick Lamar, dont le set de 2015 est parmi les plus extraordinaires de l’histoire d’Osheaga », a déclaré le fondateur du festival, Nick Farkas, dans un communiqué.

Les billets pour les trois jours du festival seront en vente dès vendredi.