Les Tallis Scholars en deux temps

Le célèbre ensemble vocal les Tallis Scholars donnait mardi soir un concert à la salle Bourgie sous la direction de son fondateur, Peter Phillips, qui fêtera l’an prochain ses 50 ans à la tête de l’ensemble. L’expérience est grande, mais la manière n’est-elle pas dépassée ?

Les Tallis Scholars sont une marque de renom, puisque le concert avait attiré nettement plus de spectateurs que Vox Luminis de Lionel Meunier ou que l’ensemble Correspondances de Sébastien Daucé. Que ces deux derniers dépassent aisément ce que nous avons entendu mardi soir ne gêne pas trop la majorité des spectateurs, mais demande, dans le cadre d’un commentaire critique, à être expliqué.

Heureusement que ce concert avait une seconde partie. On mettra à part l’oeuvrette tortueuse de Matthew Martin, une déconstruction harmonique de Guerrero. Il s’écrit tant de belle musique chorale en ce moment que tomber sur cela, le promouvoir et, en plus, l’emmener en tournée à l’étranger tient du gag. Autre inutilité : la miniature de Stravinski fonctionnerait si elle était intégrée dans un continuum édifiant, pas comme une unité, où une soprano part puis revient et où le public applaudit ces quelques mesures.

Non, le sel de la seconde partie, c’était la beauté de la musique de Heinrich Isaac (achetez le disque Carlos V de Jordi Savall si vous ne connaissez pas…), la variété très judicieusement amenée par Virgencita d’Arvo Pärt et deux compositions de Francisco Guerrero (1528-1599). Ce que Guerrero apporte par rapport à la polyphonie flamande (Lassus et Josquin des Prés) de la première partie, c’est un surcroît de chair avec un registre dynamique plus creusé. Ce style convenait assez bien à l’ensemble vocal.

L’angélisme intense

Il y avait cependant la première moitié où la Missa Ave maris stella, composition majeure de Josquin des Prés, met très bien en évidence le « système Tallis Scholars », qu’on pourrait qualifier sans ménagement de caricature de chant choral anglais des années 1980.

En fait, cet idéal sonore et stylistique perdure encore, par des ensembles tels que celui-ci. S’il existait des « kits musicaux », voilà comment on pourrait constituer un « kit Tallis Scholars ». Commencez par organiser le « championnat du Miserere d’Allegri ». Cela vous permet de sélectionner votre pupitre de sopranos : le podium des voix blanches les plus puissantes, celles qui peuvent « pousser » sans bouger ou défaillir, bref, créer la denrée rare de « l’angélisme intense ».

Car toute « l’interprétation » de la polyphonie flamande à la moulinette Tallis Scholars va reposer sur un lâcher récurrent de salves d’angélisme intense. Pour meubler en face dans les temps morts, vous engagez un ténor et une basse forts en gueule, et pour que cela ne fasse pas trop de bruit, vous leur associez leur ombre. Résultat : on n’a pas de pupitres cohérents, ni de ténor, ni de basse, mais des voix qui percent au prorata de la taille des chanteurs.

Perdus au milieu de tout cela nous avons deux altos. Elles ont l’air toutes ternes et fades et perdues en sandwich. Mais ce sont elles qui sont dans le vrai et il faudrait modeler l’ensemble à leur image. La preuve ? Josquin des Prés, Agnus Dei : un duo entre l’alto 2 et la soprano 3 (excellente et déviant un peu du schéma précité), le meilleur moment de musique de toute la Messe, qui induit un Agnus très décent. Le reste, on l’a dit, est une caricature. Mais ce sont les Tallis Scholars, donc c’est forcément bien bon, dans le genre « référence », pas vrai ?

On est tellement passé à autre chose, y compris au Royaume-Uni, heureusement, avec l’ensemble Stile Antico. Mais au fond, cela fait tellement longtemps. Si vous avez une plateforme d’écoute à la demande et que vous étiez au concert mardi, écoutez la Messe Ave maris stella par A Sei Voci (1993 !) pour savoir ce qu’est la polyphonie flamande mitonnée aux petits oignons sans maniérismes insulaires fantasmatiques.

Hymnes à la Vierge Lassus : Alma redemptoris mater. Josquin des Prés : Missa Ave maris stella. Guerrero : Maria Magdalene et altera Maria. Ave virgo sanctissima. Martin : Sanctissima. Stravinski : Bogoroditse devo. Pärt : Virgencita. Isaac : Virgo prudentissima. The Tallis Scholars, Peter Phillips. Salle Bourgie, 13 décembre 2022.