Le Conservatoire de San Francisco étend son influence

L’agence artistique britannique Askonas Holt, qui gère notamment les carrières de Yannick Nézet-Séguin, Simon Rattle, Rafael Payare et Bernard Labadie, a été absorbée la fin de semaine dernière par le San Francisco Conservatory of Music, rejoignant ainsi une alliance comprenant l’agence américaine Opus 3 et l’éditeur phonographique Pentatone.

Où s’arrêtera désormais le Conservatoire de San Francisco et quel est le véritable plan stratégique qui sous-tend le maillage qui se constitue sous les yeux d’abord incrédules puis interrogatifs de l’industrie musicale classique ? Le San Francisco Conservatory of Music (SFCM) a annoncé vendredi l’acquisition de la société de gestion artistique londonienne Askonas Holt. Le communiqué diffusé par le SFCM nous apprend que « l’idée de développer cette alliance est née de la direction d’Opus 3 et s’est transformée en une vision commune ». Les deux sociétés seront placées sous l’autorité de Donagh Collins, directeur général d’Askonas Holt, avec pour objectif de « faire avancer la cause de la musique au plus haut niveau dans le monde entier ».

150 ans d’histoire

New York et Londres sont les places majeures qui concentraient les grandes agences artistiques mondiales. À New York, Columbia Artists a fermé ses portes en août 2020, et le SFCM est venu, en octobre 2020, à la rescousse de l’autre grand fleuron et paquebot américain, Opus 3.

La place de Londres est dominée par Askonas Holt et HarrisonParrott, grands « faiseurs de tendances ». On doit notamment à Askonas Holt le lancement de la vague des « jeunes chefs » qui a marqué la décennie des années 2000. Askonas Holt, dont l’histoire remonte à 1876, possède un portefeuille de plus de 300 chefs d’orchestre, instrumentistes, chanteurs et metteurs en scène célèbres, dont Simon Rattle, Joyce DiDonato, Yannick Nézet-Séguin ou András Schiff. Askonas Holt est également un leader en matière d’organisation de tournées internationales pour les orchestres. Ici, les carrières de Rafael Payare, Bernard Labadie, Jonathan Cohen, Alexander Shelley, mais aussi des chanteurs Frédéric Antoun, Étienne Dupuis, Simone McIntosh ou Rufus Wainwright sont gérées par Askonas Holt.

Le plus gros des deux bords

Le Devoir s’était penché en septembre sur les ambitions du SFCM dans un article intitulé « La mini-révolution du Conservatoire de San Francisco ». « Vous n’avez pas idée de tout ce qui est à vendre ! » nous disait alors David Stull le président du SFCM, qui devient à pas de géant l’homme le plus puissant de la planète musicale puisque toutes les unités de l’alliance se rapportent à lui et son conseil d’administration.

Les agences d’artistes sont un objectif facile pour développer un empire sur les ruines de la pandémie, car elles en ont été les grandes victimes. Nous avions analysé le phénomène dès juin 2020 : travail en hausse (réorganiser tous les calendriers), frais fixes (salaires, loyers) galopants, et rentrées financières quasi nulles les frappaient lourdement.

Le consensus voulait à l’époque que cette crise sonne le glas des grandes agences au profit d’« agences boutiques » plus souples, gérant quelques artistes. Or c’est l’exact inverse qui se passe ici : après la faillite de certains (Hazard Chase en Angleterre, Columbia Artists Management à New York), le regroupement du plus gros en Amérique du Nord et du plus gros en Europe se fait sous l’égide du SFCM, créant une méga-agence au sein d’une alliance avec pour mission commune « accroître l’impact de la musique dans le monde et changer la nature de l’interaction entre les étudiants, les artistes, les clients, le personnel et les mécènes, tout en continuant à fonctionner de manière autonome ».

Or, pas plus que dans le processus d’acquisition d’Opus 3, la nature et l’identité des donateurs qui « poussent à la roue » et permettent ces acquisitions ne sont connues. Interrogé par Le Devoir à ce sujet en septembre, David Stull avait botté en touche : « Les donateurs impliqués sont multiples. Ils ne veulent pas se cacher. La raison de leur anonymat est qu’ils veulent que l’attention soit tournée vers les idées et la direction que tout cela prend. »

San Francisco, ville maîtresse chapeautant la Silicon Valley, couve bien des ambitions. Il commence à être d’intérêt public mondial de savoir qui se cache derrière ces grandesmanoeuvres et, au-delà des belles professions de foi, à quelles fins.