Bach de circonstance, sans pompe

Bernard Labadie, la Chapelle de Québec et les Violons du Roy mettaient, vendredi, un point final au Festival Bach 2022 avec un concert regroupant les Cantates BWV 109, 140 et 147, un concert bénéficiant d’une approche à la fois éloquente et exempte de toute surcharge.

Il y avait du beau monde à la Maison symphonique pour ce concert de saison des Violons du Roy qui tombait à pic pour parachever le Festival Bach à Montréal. À quelques mètres les uns des autres, à l’arrière d’un parterre, on trouvait Nicolas Ellis, nouveau 1er chef invité des Violons du Roy, Rafael Payare, directeur musical de l’OSM, entre deux concerts de la Symphonie fantastique, et Jean Marie Zeitouni, qui vient de parachever la série de représentations de la remarquable Beauté du monde de Julien Bilodeau.

Cette présence confraternelle de musiciens professionnels aux concerts d’un de leurs collègues est fort rare. Alors il convient de la souligner et de la saluer avec beaucoup de respect. Le mot « respect » est d’ailleurs le premier qui vient à l’esprit lorsqu’on entend Bernard Labadie diriger Bach.

Sève nourricière

La priorité première du chef est l’intelligibilité pratique et émotionnelle du texte. Pour ce faire, il ne force rien. Mais dans le fameux choral « Jesus bleibet meine Freude » (Jésus que ma joie demeure), les mots « Freude », « Leide », « Kraft », « Sonne », « Wonne », sont soulignés non seulement parce qu’ils sont forts, mais aussi parce qu’ils permettent aux phrases de rebondir.

Toutefois, quand Bernard Labadie fait prononcer « Kraft » (force), on perçoit certes toutes les consonnes, mais sans que rien ne soit « craché » ou poussé. Il en va ainsi avec le flux musical : fluide, irrépressiblement fluide (mais jamais hâtif ou précipité) comme si l’expression de la foi était sève nourricière de l’âme humaine.

Bernard Labadie, dans un préambule détendu mais très informatif, a bien expliqué que comme le temps de l’Avent était un « Tempus clausum » (Geschlossene Zeit) à Leipzig, c’est-à-dire un moment d’abstinence, cette période ne se prêtait pas à la composition de cantates instrumentales. Les trois oeuvres n’avaient donc pas directement rapport avec Noël. Bernard Labadie a aussi dédié la série de concerts à Marcel de Hêtre, choriste de la Chapelle depuis 1998 et membre de son équipe administrative.

Solistes

Le succès d’une telle soirée est largement tributaire de trois éléments : la solidité du continuo, en tous points impeccable, celle des instrumentistes solistes lors des solos vocaux et la qualité des solistes vocaux. On a apprécié l’assurance des interventions de Pascale Giguère au violon et de la hautboïste Sonia Gratton venue en renfort à 48 heures d’avis remplacer une musicienne malade de la Covid.

Parmi les solistes, mention très spéciale au ténor Andrew Haji, son timbre lumineux jamais forcé et sa formidable assurance. Lydia Teuscher est toujours très efficace et excellente dans ce répertoire, même si peu chaleureuse. Excellente surprise et belle découverte avec l’alto Avery Amereau, un timbre d’une belle plénitude avec une splendide rondeur, qui a fait merveille dans l’air de la BWV 147. Un peu en deçà, le timbre de Matthew Brook manque d’aura et d’harmoniques (Duetto avec la soprano dans la BWV 140). La projection tend aussi à faiblir dans les vocalises (BWV 147). Mais rien de rédhibitoire qui nous aurait fait regretter le déplacement.

Bach, que ma joie demeure Cantates BWV 109, 140 et 147. Lydia Teuscher, Avery Amereau, Andrew Haji, Matthew Brook, La Chapelle de Québec, Les Violons du Roy, Bernard Labadie. Maison symphonique de Montréal, vendredi 9 décembre 2022.