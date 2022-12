«Everything Returns», Black Ox Orkestar

Précieux album que ce troisième du quartet Black Ox Orkestar, qui renaît après presque quinze ans de silence avec une sensibilité renouvelée. Les frissons en écoutant la clarinette de Gabriel Levine s’exprimer après avoir entendu les mots, chantés en yiddish d’une voix grave par Scott Gilmore, et avant que le rythme klezmer emporte Oysgeforn/Bessabarian Hora dans une vrille ! À leurs côtés, les Montréalais Thierry Amar (de Godspeed You ! Black Emperor, à la basse) et Jessica Moss (compositrice et violoniste qui lançait en octobre son bel album Galaxy Heart) injectent passion à cet album dont on appréciera la qualité de ses orchestrations et de son enregistrement, la sensation d’intimité qui s’en dégage, l’impression que ces belles notes sont suspendues au cordon du coeur. Les airs proposés, puisés dans le folklore, sont gorgés de tristesse et de noblesse et démontrent la pertinence de cette rencontre entre musique traditionnelle juive, musiques des Balkans et post-rock.

Everything Returns ★★★★ Klezmer Black Ox Orkestar, Constellation