La grosse affiche éditoriale de Sony de cette fin d’année 2022 est plus un disque de scène qu’une enfilade de duos (genre Pêcheurs de perles…). Les oeuvres choisies sont La bohème, La Gioconda, Les vêpres siciliennes, Don Carlos, La forza del destino et Otello. En 2021, l’heure était à la joute vocale de deux ténors, Michael Spyres et Lawrence Brownlee (Warner). Ici, il s’agit de symbiose dramatique entre un ténor (Jonas Kaufmann) et un baryton (Ludovic Tézier). Et nous sommes gâtés. Même pour les « kaufmannosceptiques » que nous sommes devenu, ce récital est une heureuse oasis entre disques de Noël frelatés et récitals décevants du ténor vedette. C’est que l’entente entre Kaufmann et Tézier est exceptionnelle au chapitre de l’intelligence vocale, de la conduite du chant, de la gestion des phrasés et des nuances. Il n’y a donc, pour Kaufmann, aucun besoin de prouver ou de forcer, et ce point de départ nous fait retrouver le chanteur que nous avions tant apprécié. Alchimie, donc, dans un fort beau CD dont on espérait beaucoup et qui tient ses promesses.

Insieme : Opera Duets ★★★★ 1/2 Classique Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier, Dir. Antonio Pappano, Sony 19439987002